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Образец крови и обрывок нижнего белья: Как опознали тело аль-Багдади, прежде чем утопить в море

30 октября 2019, 02:09  •  74 • В мире
Опознать то, что осталось от наводившего ужас главаря "Исламского государства (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), якобы удалось по обрывку нижнего белья и образцу крови. После этого его тело, возможно, уже было утоплено в море.
Об этом в беседе с CNN рассказал официальный представитель "Сирийских демократических сил" (СДС) Мустафа Бали.
Как сообщается, в окружение Абу Бакра аль-Багдади был внедрен "шпион под прикрытием". Его в логово врага отправили СДС. Якобы именно он смог получить ряд улик, однозначно свидетельствующих, что в Идлибе находится именно аль-Багдади. После получения этих сведений по объекту, где он скрывался, и был нанесен быстрый и мощный удар.
Также по данным CNN сообщалось, что останки ликвидированного террориста могут быть сброшены с море. Это подтвердил и помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
По другим источникам, тело аль-Багдади уже утопили. Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказал осведомленный источник. Перед этим над останками террориста были проведены все необходимые религиозные обряды, которые требуются по мусульманским обычаям.
Ранее газета The New York Times раскрыла детали того, как опознавали террориста. Сообщалось, что для этого американские военные использовали специальные машины для анализа ДНК, при помощи которых ответ можно получить буквально за полтора-два часа. Тем не менее для окончательных выводов учитываются и другие факторы.
Люди жаждут увидеть доказательства смерти "великого халифа" Абу Бакра аль-Багдади. Как пишет Борис Рожин, такая засекреченность смерти "импульсивного лидера" террористической организации наводит на очевиднейший вопрос - почему нет никаких доказательств и документальных свидетельств случившегося.
"Пока что нет ни одной фотографии трупа Багдади или кусков его тела, если, как утверждают, оно было разорвано взрывом. Интересно, что помешало сделать фотографии трупа, тем более если его еще потом вывозили для утопления в море?" - недоумевает Рожин.
Напомним, о ликвидации главы террористов Абу Бакра аль-Багдади сообщил 27 октября сам Дональд Трамп.

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