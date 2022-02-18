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«Образчик «изысканной дипломатии»: как в России отреагировали на слова постпреда США о «вторжении» на Украину

18 февраля 2022, 17:45  •  155 • В мире
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд проявила себя как «образчик «изысканной дипломатии», заявил Сергей Лавров в эксклюзивном интервью RT. Так министр прокомментировал слова американского постпреда о том, что Россия «вторгалась в некоторые части Восточной Европы». В Госдуме заявления о возможной «агрессии» назвали «одной из самых крупных и одновременно чудовищных провокаций в новейшей истории».
 
AP © Richard Drew
 

В России выразили недоумение в связи со словами постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, утверждающей, что Россия «вторгалась в некоторые части Восточной Европы».

В интервью CNN она заявила, что Москва якобы сконцентрировала у границы с Украиной 150 тыс. российских военнослужащих.

«Они разместили эти войска на границе. Мы наблюдали это с их стороны, когда они вторглись в Крым. Мы наблюдали это с их стороны, когда они вторгались в другие части Восточной Европы», — добавила Томас-Гринфилд.

Линда Томас-Гринфилд проявила себя как «образчик «изысканной дипломатии», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью RT.

«Где-то перед журналистами она сказала, что «вторжение России на Украину неминуемо». Якобы они видели, как наша страна это делает в других частях Восточной Европы. Сейчас любое «лыко в строку»,— заметил он.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что все, кто хоть немного интересуется внешней политикой, могли убедиться, что все заявления о «некой российской агрессии» в отношении Украины — это «пропаганда, фейки и вымыслы».

«Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку. Взрослые люди ежедневно «извергают» прогнозы, заклинания. Журнал Politico уже несколько раз менял дату «вторжения». Теперь анонсирует 20 февраля», — сказал Лавров.

  • Сергей Лавров в эксклюзивном интервью RT — про фейки западных СМИ о «вторжении» России на Украину

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сравнил заявление американского дипломата со словами британского министра Лиз Трасс о Воронежской и Ростовской областях.

«Их цель — показать, что Россия «всегда нападала» на страны Восточной Европы. Правда, на какие конкретно страны — не указывается. Это Польша? Румыния? Или Болгария? Может, освобождение болгар от турецкого ига в их понимании «захват территории»?» — подчеркнул он. 

10 февраля в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Великобритании, в ходе которых Лиз Трасс заявила Сергею Лаврову, что Лондон «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями. После этого британский посол пояснила главе дипломатии Соединённого Королевства, что речь идёт о российских регионах.

«Одна из самых крупных и чудовищных провокаций»

Помимо этого, Линда Томас-Гринфилд высказалась на тему гипотетического «российского вторжения» на Украину.

«Наша задача — донести всю серьёзность ситуации. Судя по данным с места событий, Россия приближается к скорому вторжению. Это критически важный момент. Нельзя, чтобы сегодняшнее заседание Совета отвлекло нас от этого. Оно должно быть сосредоточено на том, что происходит на Украине прямо сейчас», — написала постпред США при ООН в Twitter.

Как заявил RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, утверждения Томас-Гринфилд — одно из сотни провокационных заявлений, сделанных Западом за последние недели.

«Говорить надо не о ней, а о ситуации в целом. Мировое сообщество, к сожалению, получает одну за другой лживую информацию на тему якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. Могу сказать, что это одна из самых крупных и одновременно чудовищных провокаций в новейшей истории. Она направлена на то, чтобы спровоцировать Россию на военный ответ и демонизировать образ нашей страны перед мировым сообществом», — сказал Слуцкий.

В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов подчеркнул, что уже устал от «безумных заявлений представителей Запада».

«Единственное, что мне приходит в голову, ребята просто лоббируют увеличение затрат из американского бюджета на заказы военно-промышленного комплекса, в котором сами обильно представлены», — добавил собеседник RT.

В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание, что все утверждения американских официальных лиц о гипотетическом вторжении России на Украину не подтвердились.

«Ссылки Блинкена, Псаки, Прайса и остальной агитбригады войны на американские «разведданные» свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?» — написала она в своём Telegram-канале.

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