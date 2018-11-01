Образ «спасителя нации»: что может скрываться за планами Трампа отправить на границу с Мексикой 15 тысяч военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что численность американских военных, которых направят на границу с Мексикой, может достичь 15 тысяч. Они должны встретить караван мигрантов, который сейчас движется в сторону американо-мексиканской границы. По сообщениям СМИ, в колонне идут около 4 тыс. человек, хотя глава Белого дома считает, что эти цифры занижены. По мнению экспертов, размещение столь крупного контингента нельзя назвать соразмерным ответом в сложившейся ситуации. Аналитики полагают, что таким образом Трамп хочет показать, что он сильный лидер, способный решать проблемы, и укрепить позиции республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границу с Мексикой будет отправлено 15 тыс. солдат армии США для встречи каравана мигрантов из Центральной Америки. Ранее, 30 октября, Пентагон заявлял, что на южную границу США может быть направлено от 7 до 8 тыс. солдат, которые будут оказывать помощь агентам Службы таможенного и пограничного контроля.

Число военных, командированных для охраны границы, резко возросло по сравнению с прошедшей неделей — тогда речь шла о 800 или 1 тыс. военнослужащих. К 29 октября контингент увеличился до 5,2 тыс. Впоследствии генерал Терренс О’Шоннеси, возглавляющий Северное командование ВС США, заявил, что численность военных может достичь 14 тыс. человек. Трамп намерен довести количество военнослужащих до 15 тыс.

«Что касается этого каравана, наши военные уже выдвинулись. Сейчас их примерно 5,8 тыс. человек. Мы намерены довести эту цифру до 10—15 тыс. военнослужащих, не считая сотрудников пограничной службы, иммиграционной полиции и всех остальных ведомств, которые сейчас находятся на границе», — приводит слова американского президента агентство Associated Press.

Не занимаемся трюками

Американские СМИ и политики-демократы сочли отправку военных на границу «политическим трюком». По их мнению, Трамп таким образом пытается укрепить свои позиции перед промежуточными выборами в конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Президент неоднократно заявлял, что в составе каравана нелегалов могут находиться члены уличных банд и даже террористы.

«Многие члены банд и некоторые очень плохие люди оказались в караване мигрантов, который направляется к нашей южной границе. Пожалуйста, идите назад, вас не пустят в США до тех пор, пока вы не пройдёте все законные процедуры. Это вторжение в нашу страну, и наши военные ждут вас!» — написал американский лидер в своём Twitter.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 октября 2018 г.

В ответ критики Трампа обвинили его в нагнетании страха и разжигании ненависти к мигрантам в преддверии выборов.

Однако глава Пентагона Джеймс Мэттис отверг обвинения в политизации действий военных, заявив, что поддержка служб внутренней безопасности со стороны военных является обычной практикой.

«Поддержка, которую мы оказываем Министерству внутренней безопасности, является действенным ответом на просьбу, с которой к нам обратился комиссар пограничной полиции. Мы в нашем ведомстве трюками не занимаемся, МВБ требуется помощь военных. Такую же поддержку мы оказываем после стихийных бедствий и в других чрезвычайных ситуациях, а нынешняя операция — это просто ещё один аспект сложной обстановки, в которой требуется наша помощь», — заявил Мэттис.

При этом пока американские военные не подтвердили заявления Трампа о том, что на границу будет отправлено 15 тыс. солдат. Такое усиление будет равноценно контингенту армии США в Афганистане и более чем втрое превысит примерное количество беженцев, которые движутся в составе каравана к границе Мексики и США.

Власти США намерены разместить до 15 тыс. военных на границе с Мексикой, чтобы обеспечить безопасность американских границ в связи с движущимся в сторону страны караваном мигрантов.

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Комитет по встрече

Караван нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки на данный момент насчитывает около 4 тыс. человек и находится в 1,6 тыс. км от южной границы США, сообщает Associated Press.

Однако Трамп предположил, что журналисты занижают число нелегалов, и одновременно отверг обвинения в нагнетании страха перед мигрантами.

«Судя по всему, эти караваны на самом деле гораздо больше, чем о них сообщают в прессе. У меня хороший глазомер, я знаю, как определить количество людей в толпе. И скажу вам, что их гораздо больше, чем о них сообщают», — приводит телеканал ABC слова президента США.

Защищать южные рубежи Соединённых Штатов готовятся не только военные, национальные гвардейцы и сотрудники многочисленных силовых ведомств, но и простые граждане, на которых подействовала риторика Трампа.

Так, телеканал Fox сообщил о предупреждениях, которые пограничная служба США разослала техасским фермерам, чьи земельные наделы находятся рядом с мексиканской границей. Их поставили в известность, что по мере приближения каравана на их собственности могут появиться самозваные защитники границы и вооружённые линчеватели.

Агентство Associated Press приводит слова Шэннона Макголи — президента милиции «Техасские минитмены», который заявил, что в ближайшие дни на границу прибудет до 100 вооружённых членов его организации. В США милицией называют вооружённые добровольческие формирования, которые создаются для охраны правопорядка.

Трамп заявил, что американские военнослужащие будут ждать бандитов и «плохих парней», которые попытаются попасть в Соединённые Штаты в составе каравана мигрантов.

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На протяжении последних нескольких десятилетий в США устоялась практика добровольного патрулирования границы. Обычно гражданские активисты передают сообщения о нелегалах в пограничную службу. Однако если патрулирование осуществляют активисты различных милиций и вигиланты (люди, которые самовольно возлагают на себя обязанности по охране общественного порядка), нередко фиксируются случаи применения оружия без выяснения обстоятельств пересечения границы.

Так, в 2009 году член одной из местных милиций Шона Форд убила двух граждан США мексиканского происхождения во время несанкционированного рейда в один из домов на границе, который добровольцы приняли за наркопритон. Суд признал Шону Форд виновной и приговорил к смертной казни, но приговор в исполнение пока не приведён.

Из-за подобных инцидентов не все жители приграничных районов рады прибытию на их территорию вооружённых добровольцев.

«Мы стараемся организовать свою жизнь и дела так, чтобы всё было мирно. Очень печально, что сюда кроме нелегальных иммигрантов могут вторгнуться ещё и группировки милиционеров. Ничем хорошим это не кончится», — приводит слова одной из местных жительниц газета Yucatan Times.

Предвыборная пропаганда

Подобные заявления со стороны Трампа являются предвыборной пропагандой, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Отношение Трампа к миграции известно, и оно выходит за рамки того, что мы воспринимаем как элемент демократического государства. Во всяком случае, поведение Ангелы Меркель и западной части ЕС в аналогичной ситуации было прямо противоположным, но это в итоге стоило канцлеру устойчивого рейтинга. Тем не менее Меркель акцентировала внимание на том, что не может отказаться от принципов демократии», — отметил эксперт.

По словам политолога, караван, идущий к мексиканской границе, не представляет никакой реальной опасности для администрации Трампа или стабильности Соединённых Штатов.

«Такой караван — это не иголка в стоге сена, его не спрячешь, и для его встречи, очевидно, не нужно такое количество вооружённых солдат. Эти люди не собираются лезть под пули, чтобы стать пушечным мясом для американской политики. Этому вопросу нужно найти политическое решение, учитывая, что США настаивают на особенных отношениях с Мексикой, которая сама не желает быть транзитным коридором для нелегалов. Поэтому, мне кажется, что Трамп искусственно раздувает проблему, которую можно решить политическим способом», — заявил Владимир Брутер в беседе с RT.

По мнению политолога, электорат Трампа и так достаточно сплочён и не разбежался, несмотря на всю грязь, которую на президента США вылили либерально-демократические СМИ.

«Это значит, что они поддерживают и его, и его методы. На мой взгляд, не стоит так демонстрировать свою крутизну и агрессивность по отношению к мигрантам — людям, которым и так не очень хорошо живётся. Это создаёт неправильный образ США и американской политики в мире. Сейчас эта политика всё чаще отождествляется с кучкой богатых и успешных людей, которые любыми способами готовы защищать своё комфортное положение», — считает Владимир Брутер.

«Спаситель нации»

До выборов в американский конгресс осталось пять дней, а значит, все действия Трампа будут направлены на то, чтобы впечатлить американских граждан, считает член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

«Баланс сил сейчас 50 на 50, и всё решат так называемые колеблющиеся штаты, а они всегда голосуют за жёсткого лидера, который может сплотить нацию и решать подобные вопросы. Так было в 2002 году, когда Джордж Буш-младший показал, что может проявить силу и характер, и отправил воинский контингент в Ирак, чтобы «защитить Америку», — отметил эксперт.

Трамп действует как римский полководец, считает Судаков. Неважно, какую опасность на самом деле представляет этот караван, но на борьбу с ним будут брошены любые ресурсы, чтобы «защитить страну».

«Трамп делает ролики, в которых показаны члены картелей и последствия торговли наркотиками в этих странах, а также вооружённые конфликты и насилие. Все эти «подонки и негодяи» готовы хлынуть в обетованные земли и захватить Америку, и только он — спаситель нации — может всё это решить, подняв такую армию, которая защитит каждого американца — от младенца до старика», — пояснил предвыборный посыл Трампа политолог.

Поэтому для укрепления образа «спасителя» Трамп готов пойти на такие затратные операции, добавил Судаков.

«Чтобы содержать эти 15 тыс. военных, нужны огромные деньги, провиант, техника, вертолёты. Это сродни полноценной военной операции. Возникает вопрос: неужели ситуация настолько плохая, что нужно проводить масштабную переброску войск и тратить сотни миллионов долларов? Конечно же, нет... Если бы не выборы, Трамп послал бы туда не более тысячи национальных гвардейцев. А выборный контекст предполагает демонстрацию образа именно «спасителя нации», — заключил эксперт.