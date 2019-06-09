«Образ киборга многим понятен»: дублёр рук в сериале «Толя-робот» — о жизни людей с бионическими протезами

Константин Дебликов, сыгравший «руки» главного героя в сериале «Толя-робот», рассказал RT, как живут люди с бионическими протезами конечностей, какое влияние персонажи с инвалидностью оказывают на общество и почему обращение «киборг» не является оскорбительным.

— Как вы относитесь к созданию официального сообщества людей с киберпротезами и почему?

— В России сотни тысяч пользователей протезов и людей с ампутациями. Они практически не обмениваются опытом, жалуются на проблемы с социальным обеспечением и получением ТСР — технических средств реабилитации, в том числе биопротезов. Я считаю, что улучшить эту ситуацию можно только при активном участии самих этих людей, поэтому сообщество необходимо. Я как раз сейчас этим занимаюсь — созданием и регистрацией НКО.

— Понятие «люди-киборги», на ваш взгляд, корректно?

— Слова «инвалид» или «ампутант» для многих звучат пугающе.

Уже существуют красивые и удобные протезы, в кино демонстрируют технические достижения. Образ киборга многим понятен, поэтому да, думаю, что уместно.

— Сегодня снимают много фильмов и сериалов про людей с инвалидностью или неизлечимой болезнью, например «Звоните ДиКаприо!». Как вы считаете, какой эффект могут оказать подобные ленты?

— Хочется верить, что создание кино и сериалов на такие сложные темы поможет многим людям поменять отношение к проблемам. Уверен, что, если контент сделан качественно, он также поможет не стыдиться и не чувствовать себя одиноким.

— Сценарий «Толи-робота» писали под вас?

— Нет. В кадре у нас с Толей одни протезы на двоих, но в остальном истории у нас разные.

© bionic_russia/Instagram; кадр из фильма «Толя-робот»

— Какова была ваша реакция на предложение главной роли?

— Меня сразу позвали дублировать исполнителя главной роли Сашу Паля. Я был рад поучаствовать в этом: познакомился с кинопроцессом, с десятками профессионалов — это вдохновляет.

— Насколько точно фильм отражает сложности людей с биопротезами? На ваш взгляд, подобные ленты смогут сформировать отношение общества к инвалидам как к равным?

— С точки зрения использования протезов в сериале всё максимально приближено к реальности. Мы много разговаривали со сценаристом Колей Куликовым о нюансах бионических рук.

Думаю, что чем больше людей с инвалидностью будет в кино и на телевидении, тем быстрее они перестанут восприниматься как какая-то диковинка или объект для жалости.

— Вам пишут те, кто посмотрел фильм? Как они отзываются о киноленте?

— Отзывы разные, но в основном положительные. Некоторые критикуют сюжет, но у меня создаётся ощущение, что сериал скорее понравился, чем нет.

— Как вы адаптировались к биопротезам? Какие упражнения пришлось делать?

— Есть только один способ — тренировки. Повседневные дела — лучшее упражнение. Расписываться, чистить зубы, готовить еду, убираться, работать — это всё возможно, если приложить усилия.

— Что об этих устройствах следует знать тем, кто только собирается с ними жить?

— Главное, что нужно понять и принять, — никакой, даже самый лучший протез конечности не заменяет настоящие руки и ноги. Многим вещам нужно будет учиться заново. Запаситесь терпением, всё получится!

© bionic_russia/Instagram

Существует множество протезов для спорта — для тренажёрного зала, баскетбола, бильярда и т. п., есть протезы для музыки — игры на барабанах, гитаре и т. д. Благодаря им жизнь после ампутации не заканчивается, главное — не бояться жить.

— Существуют ли биопротезы для смартфонов с сенсорным экраном?

— Есть буквально две модели протезов рук, работающие с тачскринами. Это проблема, особенно для пользователей с парной ампутацией рук. Протезы для этих целей возможно доработать самостоятельно. Если вам это необходимо — пишите в мои соцсети, я расскажу о своём способе.

— В целом часто ли к вам обращаются с вопросами люди, оказавшиеся в похожей ситуации? И в какой момент это началось?

— Когда я получил свои бионические руки в 2015 году, меня стали приглашать на разные фестивали и конференции, я давал интервью, благодаря чему обо мне узнали многие люди, нуждающиеся в протезах.

— Всем ли подойдёт бионический протез? Можно ли его получить в рамках ОМС и сколько такое устройство стоит?

— При некоторых травмах установить бионический протез невозможно. Решение о выдаче человеку такого протеза принимает медико-социальная экспертиза. Обеспечение протезами не относится к услугам обязательного медицинского страхования. Но получить протез бесплатно может любой нуждающийся гражданин РФ — это закон.

© bionic_russia/Instagram

В тендере на изготовление устройства могут участвовать разные протезно-ортопедические компании, в том числе региональные отделения Московского протезно-ортопедического предприятия.

Стоимость бионических протезов растёт каждый год и начинается от миллиона рублей, если мы говорим про иностранные бионические кисти.

— Как часто такие протезы ломаются и где их можно починить? Ремонт включён в обязательную медицинскую страховку или же проводится за свой счёт?

— Частота поломок зависит от модели протеза и аккуратности использования. Как показывает практика, чем более навороченный протез, тем чаще он ломается. Обычно гарантийный срок протеза — два года, в этот период протез чинят бесплатно.