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Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с проблемами из-за просроченных виз

27 марта 2020, 23:30  •  189 • В мире
Российские туристы, застрявшие в Таиланде из-за закрытия границ, сталкиваются с проблемами при продлении виз. При этом далеко не все россияне пытаются покинуть королевство — некоторые хотят переждать какое-то время и надеются получить от посольства помощь в оформлении документов. Однако в дипмиссии RT пояснили, что власти Таиланда заняли достаточно жёсткую позицию по этому вопросу и договориться с ними крайне трудно.
 
AFP © Mladen Antonov
 

Тысячи россиян из-за массовой отмены рейсов и закрытия государственных границ не могут улететь из Таиланда. При этом у них возникли проблемы с продлением визы, которая позволяет легально оставаться на территории королевства. Согласно местному законодательству, турист может бесплатно находиться в стране в течение 30 дней. У многих эти визы уже истекли или истекают в ближайшую неделю. Туристы обратились в миграционный офис Таиланда, однако там срок визы увеличивают лишь на семь дней, а для 30-дневного продления необходимо письмо от российского посольства с соответствующим ходатайством.

«Многие из нас обращались в посольство РФ в Таиланде с просьбой предоставить такое ходатайство, однако получили отказ, мотивированный тем, что границы РФ открыты и ограничений на въезд российских граждан в РФ не существует», — говорится в коллективном письме туристов, адресованном министру иностранных дел РФ и послу РФ в Таиланде. Текст документа есть в распоряжении RT.

Уехать из Таиланда сейчас практически невозможно. С 26 марта власти королевства официально закрыли границы, теперь покидать страну можно только в случаях обоснованной необходимости. 

«Каждый день я ищу билеты из Таиланда в Россию, но их просто нет, — рассказал RT россиянин Кирилл Голиков, который сейчас живёт на острове Пхукет вместе с женой. При этом срок действия визы у супругов истекает 2 апреля.

«Даже если за нами отправят спецрейс, нам нужно ждать его здесь какое-то время. Поскольку нам не хотят продлевать визы, придётся платить штраф за нарушение миграционного режима — примерно 500 тайских бат за один день просрочки (1,2 тыс. рублей). А если полиция Таиланда решит задержать или арестовать меня за нарушение законов? Я законопослушный человек и не хочу идти против местных властей», — говорит россиянин.

«Мы решили переждать»

Авторы обращения к главе МИД и российскому послу подчеркнули, что некоторые россияне хотят переждать мировую вспышку коронавируса, не выезжая в Россию.

«Обращаем ваше внимание, что многим из нас требуется именно легализация пребывания в Таиланде, а не возвращение в РФ. Многие из нас легально и постоянно проживают в Таиланде, вместе с семьями, и не имеют необходимости возвращаться в РФ только из-за того, что сейчас стало невозможным продлить визу», — пояснили россияне в письме.

Андрей и Алёна (имена изменены) в этом году планировали вернуться в Москву в марте — в Азии они зимуют уже пять лет подряд. В сложившихся условиях пара решила остаться в Таиланде.

«Мы боимся, что по пути в аэропорт и в ожидании рейса жена и наш 10-месячный ребёнок могут подхватить какую угодно болезнь, поэтому мы решили переждать в Таиланде до тех пор, пока всё не успокоится. Наша виза истекает 15 апреля, и мы очень надеемся, что посольству РФ удастся договориться с таиландскими властями по поводу продления виз или отмены штрафов за её истечение», — рассказал Андрей в беседе с RT.

Российские туристы организовали сбор подписей под петицией с призывом к властям РФ оказать согражданам помощь в продлении виз. Её автор, россиянка Анастасия Загребина, которая находится в королевстве вместе с шестилетним сыном, пояснила, что многие семьи не хотят подвергать себя или детей риску заболеть коронавирусом при возвращении в РФ и планируют переждать пандемию в Таиланде.

В посольстве РФ в Таиланде заявили, что знают о проблеме, и признали: с ней в королевстве столкнулись тысячи россиян. Там пояснили, что выдача ходатайств для продления виз на 30 дней противоречит позиции таиландских властей, которые в условиях пандемии ужесточили миграционный режим.

«Наша работа по легальному продлению срока нахождения наших граждан не согласовывается с политикой Таиланда и противоречит мерам по препятствию распространения коронавируса. Власти королевства заявили, что будут очень жёстко следить за миграционным режимом», — отметил представитель посольства в беседе с RT.

В посольстве заверили, что работают над решением этой проблемы, но не исключили, что договориться с властями Таиланда не удастся. Российские дипломаты собирают данные о согражданах на случай организованной эвакуации.

При этом российские туристы утверждают, что посольства других стран в Таиланде выдают необходимые официальные письма своим гражданам, чтобы они могли продлить свои визы на 30 дней.

«Так, граждане Казахстана и Украины имеют возможность беспрепятственно продлить визы и штампы... Посольства Британии, Германии, Польши выдают своим гражданам письма, помогающие продлить визу, не выезжая из Таиланда», — отмечается в письме.

26 марта правительство выпустило ряд поручений по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. В соответствии с этими указаниями, МИД РФ обязан помочь российским гражданам за рубежом «в организации их проживания и продлении срока действия документов», на основании которых они находятся в стране пребывания.

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