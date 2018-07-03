Обратный отсчёт Порошенко: почему президент Украины не может определиться со сроками вступления страны в ЕС

Цель Украины — вступить в ЕС к 2025 году. Об этом украинский лидер Пётр Порошенко заявил в ходе совместной пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде. При этом всего месяц назад Порошенко называл другую дату — 2030 год. Эксперты полагают, что слова украинского президента о сроках присоединения к «европейской семье» связаны с грядущими выборами, однако не подкреплены фактами. По мнению аналитиков, ЕС не заинтересован во вступлении в союз Украины и намерен ограничиться уже заключённым соглашением об ассоциации.

Президент Украины Пётр Порошенко вновь заявил о стремлении войти в состав Европейского союза. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

«Наша общая цель — войти в ЕС к 2025 году. Я хочу, чтобы Сербия преодолела все препятствия на этом пути, и та же цель у украинского народа», — подчеркнул Порошенко.

При этом Вучич не был столь категоричен. По его словам, он не может обещать гражданам Сербии, что страна станет членом ЕС к 2025 году. Он также отметил чересчур большой оптимизм президента Украины.

«Мы оба надеемся на это, но я должен сказать, что не могу этого обещать гражданам Сербии, могу лишь обещать, что мы будем делать всё, что сможем. А произойдет ли это, зависит не только от нас», — пояснил глава Сербии.

Вучич заметил, что не обладает таким очарованием, улыбкой и энергичностью, которые можно «продать» собственным гражданам. «Если Пётр говорит, что мы можем вступить в 2025 году, то теперь я настроен немного оптимистичнее», — завершил он своё выступление, не скрывая улыбки.

Президенты Украины и Сербии — Пётр Порошенко и Александр Вучич

AFP

© ANDREJ ISAKOVIC

«Украину никто не ждёт в ЕС»

По мнению политолога Иван Мезюхо, Порошенко, возможно, пытается найти поддержку среди стран Европы, однако в настоящее время на континенте никто заинтересован в том, чтобы Украина вступила в ЕС.

«Очень часто аналитики называют Польшу как государство, заинтересованное во вступлении Украины в ЕС, но на сегодняшний момент можно говорить, что Польша заинтересована в эксплуатации украинской экономики, но не во вступлении Украины в единую европейскую семью», — заявил Мезюхо в разговоре с RT.

Мезюхо также добавил, что украинский президент делает заявления о стремлении в ЕС и НАТО в расчёте на голоса избирателей на предстоящих выборах.

«Порошенко понимает, что Украину никто не ждёт в ЕС, он то и дело называет даты вступления, но прекрасно осознаёт, что за этими заявлениями не стоит реальных заверений европейских политиков, что они с распростёртыми объятьями ждут Украину в единой европейской семье. Украина находится в предвыборном избирательном цикле и, конечно, Порошенко будет продолжать делать различного рода заявления на тему евроинтеграции украинского государства», — пояснил аналитик.

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Он отметил, что большая часть украинского населения не верит собственному президенту, поскольку подавляющая часть его предвыборных обещаний 2014 года так и не была выполнена.

«Даже тот безвизовый режим, который получила Украина, является половинчатым, лидеры майдана обещали украинцам быстрое вступление в ЕС, возможность не только путешествовать, но и работать, и учиться на территории ЕС. Всё это осталось обещаниями», — заключил политолог.

«Порошенко нервирует ЕС»

Между тем в Администрации президента Украины подчеркнули, что Порошенко напоминает таким образом ЕС, что Украина хочет войти в союз.

«Пётр Порошенко постоянно напоминает ЕС, что Украина много сделала для сближения с Европейским союзом и хотела бы в него войти. Это, скорее, заявления о намерении, поэтому даты не играют важной роли. Никакого приглашения Украина не получала, о старте переговоров пока нет и речи», — сообщил источник RT в Администрации президента Украины.

В свою очередь, в «Народном фронте» считают, что президент Украины попросту забывает даты, которые он ранее называл.

Белый дом: санкции против РФ останутся в силе, пока Крым вновь не станет украинским «В марте Порошенко, выступая в Германии, заявил, что до вступления в ЕС остались годы, в июне — что Украина присоединиться к нему до 2030 года, а сейчас уже до 2025 года. Понятно же, что никаких изменений в переговорном процессе за этот период не произошло. Скорее всего, Порошенко забывает даты, которые называл ранее», — считает источник RT в партии «Народный фронт».

А в партии самого Порошенко считают, что украинский лидер своими датами «нервирует» ЕС.

«Мне кажется, Пётр Порошенко только нервирует страны ЕС своими заявлениями. На закрытых встречах европейские чиновники постоянно спрашивают, откуда взялась та или иная дата присоединения Украины к ЕС. Пока никто не даёт никаких гарантий, что Украина в принципе станет членом ЕС. Руководство нашей страны выглядит в их глазах, как минимум, непрофессионально», — заявил источник RT в Блоке Петра Порошенко.

«Перспектив нет»

Говорить о каких-либо сроках вступления Украины в Евросоюз некорректно из-за отсутствия у страны статуса «претендента в ЕС», который Киев не получил даже спустя четыре года после подписания соглашение об ассоциации. Такое мнение в беседе с RT высказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Подписанное в 2014 году соглашение делает Украину удобным партнёром, и оно вполне самодостаточно. Вообще, в Евросоюзе заключают подобные договорённости со странами, которые они не предполагают вводить в свой состав. Евроассоциация лишила Киев возможности всерьёз ставить вопрос о каких-то иных формах интеграции», — заявил он.

Эксперт добавил, что интеграцию с ЕС может проводить только более-менее успешное государство, которое ведёт борьбу с коррупцией, развивает экономику и проводит реформы.

«На Украине же, наоборот, все эти проблемы усугубляются, поэтому можно говорить, что страна идёт в сторону от возможности предоставления ей перспективы вступления в ЕС», — подчеркнул Неменский.

По его словам, заявления о сроках вступления со стороны украинского руководства могут называться любые, однако реального положения дел они не изменят.

«Цифры можно называть любые, но Порошенко выгодно называть цифры, которые выходят за пределы его президентского срока. Тут уже не важно, 2025 год или 2030 год, формулировка используется корректная: «Украина стремится». Но это не значит, что страна имеет возможности. Поэтому цифры можно называть любые, в зависимости от настроения. Вот, если бы кто-то из высших европейских чиновников сформулировал позицию о стремлении ввести Украину в состав ЕС, то это было бы сенсацией и важным заявлением», — заметил аналитик.

«Закрепить стремление в ЕС и НАТО»

Отметим, что чуть менее месяца назад Порошенко рассказал о своей мечте студентам Украинской академии лидерства в Киеве. По его словам, этой мечтой является членство страны в ЕС и НАТО до 2030 года. Позднее украинский лидер сообщил, что в ближайшее время внесёт на рассмотрение в Верховную раду законопроект о поправках к Конституции Украины, касающихся членства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. По мнению украинского лидера, страна «непременно станет членом большой европейской семьи».

«Я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина», — подчёркивал Порошенко.

Между тем в Европе энтузиазм киевского лидера не разделяют. В мае эту мысль озвучил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. Он отмечал, что есть целый ряд причин, по которым у страны пока нет перспектив для членства в Евросоюзе, в отличии от стран с Балканского полуострова.

Как отмечала вице-спикер Рады Ирина Геращенко, внесение поправок в Конституцию делается для того, чтобы в будущем её было сложнее изменить. Таким образом, действующая украинская власть пытается предотвратить возможную смену курса после президентских выборов в стране, которые намечены на 31 марта 2019 года.

Эти опасения имеют под собой реальные основания. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии от 25 июня, позиции Порошенко далеки от лидерских значений, за него готовы отдать голоса всего 8,5% респондентов. При этом действующего главу государства опережают лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (19,5%), бывший министр обороны Анатолий Гриценко (12,6%), председатель «Радикальной партии» Олег Ляшко (10,7%) и лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (10,2%).