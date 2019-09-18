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Обратный отсчёт: король Испании отказался выдать мандат на формирование правительства лидеру социалистов

18 сентября 2019, 02:24  •  55 • В мире
Король Испании Филипп VI отказался предоставить мандат на формирование правительства и. о. премьер-министра Педро Санчесу. По словам монарха, генсек Испанской социалистической рабочей партии не получит необходимой поддержки в нижней палате парламента. У депутатов остаётся меньше недели на то, чтобы создать коалицию и выбрать главу правительства. Однако две предыдущие попытки провалились, а Санчес не желает идти на уступки другим партиям. По словам экспертов, укрепление в последние годы различных политических сил привело к формированию реальной многопартийной системы, и страна пока не адаптировалась к новым условиям.
 
Сессия испанского парламента Reuters © Javier Lizon
 

Король Испании Филипп VI завершил серию консультаций с лидерами парламентских фракций и отказался предоставить новый мандат на формирование правительства генсекретарю Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), и. о. премьер-министра Педро Санчесу.

Как сообщили в пресс-службе королевского двора, Филипп VI пришёл к выводу, что «ни один из кандидатов не получит необходимой поддержки от депутатов нижней палаты парламента для утверждения на посту главы правительства».

В этой связи он сообщил спикеру конгресса депутатов, что «не выдвигает кандидата на пост» премьер-министра.

Добавим, что ранее лидер ИСРП провалил попытки сформировать правительство в ходе голосований в парламенте 23 и 25 июля по его кандидатуре на пост премьера.

Таким образом, если до 23 сентября назначить премьер-министра не удастся, согласно Конституции Испании обе палаты парламента будут распущены. Дата внеочередных всеобщих выборов уже известна — 10 ноября.

Необходимость коалиции

Напомним, предыдущее голосование прошло 28 апреля 2019 года. По его итогам победу одержала правящая левоцентристская ИСРП, получив 123 места (из 350) в нижней палате парламента. Далее следовали правоцентристские Народная партия (НП) с 66 мандатами и «Граждане» — 57 мест. Четвёртой финишировала левая «Подемос», обеспечившая себе возможность делегировать в парламент 42 депутата, а пятой — крайне правая VOX (24 места). Остальные 38 мандатов распределились между более мелкими, в том числе региональными, политсилами.

Таким образом, выигравшие социалисты не получили достаточного количества мест для единоличного формирования правительства и вынуждены были искать поддержки других партий. Однако добиться этого ИСРП не удалось.

  • И. о. премьера Испании Педро Санчес и лидер партии «Подемос» Пабло Иглесиас
  • Reuters
  • © Juan Medina

«Испания просто не может вписаться в новую многопартийную систему. «Подемос» и «Граждане» вполне конкурентоспособны по сравнению с двумя другими традиционными партиями. Плюс ещё и эти маленькие осколочки разных сепаратистских направлений — баски и каталонцы. И в итоге никак не формируется большинство. Испания не знает, что делать, многопартийность оказалась ей не по зубам. Она находится в зоне политической турбулентности, альянса не происходит. Выхода из ситуации особо и нет», — указал декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.

Глава «Подемос» Пабло Иглесиас 17 сентября в очередной раз заявил, что его соратники готовы поддержать кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера в обмен на соглашение о формировании коалиционного правительства.

При этом готовность поддержать такую коалицию (у которой всё равно недостаточно мест в парламенте для самостоятельного формирования кабинета — 165 при необходимых 176) уже выразили представители региональных политсил — «Левые республиканцы Каталонии» (14 мандатов) и Баскская националистическая партия (6 мандатов). При таком сценарии они готовы не отдавать голоса против Санчеса, а воздержаться.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в беседе с RT пояснил, что испанцы пытаются сейчас сформировать первое в истории коалиционное правительство, поэтому нет ничего удивительного в том, что возникает столько сложностей. 

«Лидер Испанской социалистической рабочей партии находится в достаточно сложной ситуации. Судя по всему, разногласия между его партией и партией «Подемос» весьма существенные. Раньше они вроде приходили к выводу, что никак им не договориться и новые парламентские выборы неизбежны», — отметил эксперт.

При этом Санчеса не устраивает прежде всего требование Пабло Иглесиаса, чтобы представители его партии получили министерские портфели пропорционально представленности политсилы в парламенте. Тогда Санчес станет премьером, но не будет обладать всей полнотой власти, подчёркивает Салин. В связи с этим лидер ИСРП настаивает на создании исключительно парламентской коалиции — без включения членов «Подемос» в состав правительства.

Последняя попытка Пабло Иглесиаса договориться с Педро Санчесом была предпринята 12 сентября. Тогда он лично позвонил кандидату на пост премьера, чтобы «разблокировать ситуацию» и «избежать абсурдного повторения выборов», как пояснил представитель «Подемос» Пабло Эченике в своём микроблоге в Twitter.

При этом левые предлагали ИСРП договориться о коалиционном правительстве и принять бюджет. А если позже Санчес примет решение, что члены «Подемос» должны покинуть правительство, то партия на это согласится. Но и такое предложение Санчес отверг.

«Кажется, что ему ясно (и возможно, всегда так было), что он будет тащить нас к выборам, чтобы посмотреть, получит ли он на десять мандатов больше», — прокомментировал решение Санчеса Эченике.

Как отмечает Павел Салин, у Санчеса есть большой соблазн продолжать отказываться принимать условия Иглесиаса и дождаться досрочных выборов. 

«По рейтингам и прогнозам, в случае досрочных выборов Испанской социалистической рабочей партии обещают победу. Тогда партия сможет в одиночку сформировать правительство и избежать всех сложностей и неопределённостей, связанных с коалицией», — отметил директор Центра политологических исследований Финансового университета.

Правительство меньшинства

В то же время у Педро Санчеса есть и альтернативный вариант — договориться с правыми партиями. При этом лидер «Подемос» Пабло Иглесиас не исключает, что в этом случае не станет создавать Санчесу преград и при голосовании не выступит против кандидатуры главы ИСРП, а воздержится.

«Мы воздержимся так же, как мы сделали во время предыдущих двух голосований по утверждению, это был способ протянуть руку Санчесу», — заявлял Иглесиас в интервью телеканалу La Sexta 13 сентября.

При этом руководитель правоцентристской партии «Граждане» Альберт Ривера заявил, что его политобъединение и НП готовы воздержаться в ходе второго голосования и позволить ИСРП сформировать правительство меньшинства. Однако взамен он потребовал от Санчеса выполнения трёх условий: прекращения сотрудничества социалистов с региональными националистическими партиями, обсуждения возможности применения 155-й статьи Конституции Испании в отношении Каталонии (предполагает роспуск местного правительства и переход региона под управление центральных властей) и отказа от идеи повышения налогов.

Однако лидер ИСРП подчеркнул, что данные условия уже выполняются. Ривера назвал такой ответ Санчеса «насмешкой» и подчеркнул, что если тот не изменит своей позиции, «Граждане» будут голосовать против его кандидатуры.

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