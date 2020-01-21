Обратный котсчет: кабмин поддержал законопроект о чипировании животных

Учет и чипирование домашних животных в России может начаться уже в ближайшее время. Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который вводит такие нормы. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина, в настоящее время документ прорабатывается для внесения в Госдуму. В парламенте изменения назвали «долгожданными» и отметили принципиальность некоторых положений документа. Например, о бесплатности процедуры учета питомцев и создании единого федерального реестра животных.

Промаркируют всех

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» рассмотрела и одобрила комиссия по проведению административной реформы.

— 31 декабря законопроект был внесен Минсельхозом в правительство РФ. После проработки он будет внесен в Госдуму, — пояснили «Известиям» в кабмине.

В Минсельхозе также подтвердили, что законопроект готовится к внесению в парламент. Ранее в ведомстве сообщали, что документ вводит понятия маркирования и учета животных.

— Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, что влечет невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных, — объяснили «Известиям» в министерстве.

Исправить эту ситуацию и призваны предлагаемые законопроектом нормы. Маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации, отметили в Минсельхозе. Заниматься учетом будут аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, уточнили в ведомстве.

Также документом вносится изменение в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», которое закрепляет полномочия по учету животных за субъектами. После принятия законопроекта учет будет осуществляться путем представления информации о маркировке в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

От пчел до ослов

В Госдуме законопроект назвали долгожданным. Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии». Ранее важность нововведения объяснялась тем, что недобросовестные владельцы могут отказываться от питомцев и уходить от ответственности, если животное нанесло ущерб имуществу или здоровью других граждан. В 2016-м году Минсельхоз утвердил перечень домашних животных — в него вошли кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки. Однако подзаконные акты, регламентирующие процедуры регистрации, до сих пор не приняты. В прошлом году на встрече с фракцией «Единой России» Дмитрий Патрушев, тогда возглавлявший Минсельхоз, пообещал исправить ситуацию и оперативно подготовить документ.

С текстом разработанного законопроекта депутаты пока не знакомы, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Наша позиция понятна. Мы уже сформулировали основные требования: учет животных должен быть бесплатным, должна существовать вариативность идентификации на усмотрение хозяина, а также необходимо создать единую федеральную базу учета, в которую были бы инкорпорированы все остальные, — пояснил парламентарий.

Важно, чтобы в первое время за отсутствие учета или идентификации не было предусмотрено никаких штрафов. Хозяев животных не надо «ломать через колено» — для вступления в силу новых норм стоит предусмотреть большой переходный период, уверен парламентарий.

— Если всё это в законопроекте учтено, это одна история. В этом случае мы готовы его оперативно рассмотреть. Если нет, тогда нам придется всё это обсуждать, — сказал Владимир Бурматов.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева сообщила «Известиям», что нижняя палата парламента готова рассмотреть законопроект, как только он будет внесён.

— Учет животных в России сегодня очень нужен. Есть опасные породы собак, есть дикие животные, которые могут распространять всевозможные инфекции. Поэтому прежде всего этот закон — о людях, — отметила парламентарий.

По ее словам, идентификация домашних питомцев уже существует во всем мире и рано или поздно она появится в России. Как отметила Ольга Тимофеева, Госдума рассмотрит законопроект в оперативном порядке, хотя на первом месте у депутатов стоит качество, а не задача принять «закон ради закона».

В прошлом году ряд регионов уже начали вести процедуру учета и идентификации самостоятельно. Как сообщали «Известия», об ускорении принятия закона Госдуму просили власти Башкирии и Мурманской области.