«Обратной дороги нет»: Процесс признания Крыма уже не остановить, заявили власти полуострова

Процесс признания Крыма набирает обороты, всё больше стран Запада воспринимает полуостров как неотъемлемую часть России. Об этом заявил депутат парламента Крыма, комментируя информацию о признании полуострова в немецком документальном фильме.

Накануне крупный немецкий телеканал 3Sat показал документальный фильм о путешествии по России под названием «Сплошь Сибирь». В нём крупным планом показана нарисованная на компьютере карта России, на которой Крым обозначен как часть территории страны.

«Это говорит о том, что мир воспринимает Крым как неотъемлемую часть Российской Федерации», - прокомментировал событие Юрий Гемпель.

Он добавил, что к постепенному изменению мнения европейцев о полуострове причастны, помимо прочего, «народные дипломаты», которые распространяют правду о жизни в Крыму. Немалую роль играют и иностранные делегации, часто навещающие полуостров.