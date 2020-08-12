Обратное - "нереально": Кравчук призвал заменить "особый статус" своей формулировкой

В эфире украинского телевидения Кравчук отметил, что отныне Украина будет настаивать "на особом режиме административного управления" вместо изначального "особого статуса" Донбасса. По его словам, такая формулировка будет больше соответствовать "реформам, которые происходят на Украине по местному самоуправлению, и нашим законам, которые уже приняты".

Принятие же "особого статуса", отметил он, маловероятно, ведь это будет означать внесение изменений в Конституцию Украины.

"Если ставится задача ещё этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - сказал он.