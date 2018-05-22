Обратно в Россию? Такой сложный простой вопрос! • 38 • Аналитика







Я не случайно сказал «последних лет». Такие случаи бывали и раньше, и даже в очень большом количестве, но только после начала украинского кризиса это стало так остро восприниматься обществом, вдруг понявшим, что сколько ни тверди «российская политическая нация», а зарубежные нацисты очень четко отделяют русских от всех остальных. И они в этом вопросе гораздо последовательнее, чем российские законы и наша миграционная служба.





Особенно остро это проявляется в совсем уже вопиющих случаях, когда из-за нарушения миграционного законодательства из страны выдворяют, например, ополченцев, воевавших на стороне ЛДНР против украинских нацбатальонов. Причем их передают непосредственно в руки официальных украинских властей, которые за этими нацбатальонами и стояли. Судьба таких «нарушителей» печальна: тюрьмы, следствие, реальные сроки по надуманным обвинениям.



Правовым основанием для такого поведения российской правоохранительной системы является принятая в 1993-м году Конвенция стран СНГ по правовой поддержке. Согласно этому документу, страны, подписавшие данную конвенцию, обязуются выдавать граждан других государств, обвиняемых в уголовных преступлениях у себя на родине. И нужно ли говорить, что современная украинская «фемида» с удовольствием фабрикует липовые обвинения? Гораздо труднее понять, почему наши суды так легко штампуют решения о выдворении людей, надеявшихся на российскую помощь и поддержку в эти трудные для себя и своей страны годы. Да, это удобно для судей и их обвинителей. Но не пора ли в этот вопрос и государству вмешаться?



Откровенно говоря, сомнительными выглядят все документы, принятые в начале девяностых. То, что тогда могло иметь позитивный эффект как какое-то лекарство от хаоса и безумия распада, сейчас наверняка либо устарело, либо нуждается в серьезнейшей корректировке. Прошла четверть века! А это достаточный срок, чтобы изменились не только законы, но и мир, который они призваны регулировать.



Разумеется, существует много мнений относительно того, как это законодательство должно меняться. И не все варианты кажутся такими уж разумными. Например, я считаю безумием наделять правом на автоматическое получение российского гражданства всех граждан СССР и их прямых потомков. Это кажется логичным для тех, кто тоскует по СССР и их идейных вдохновителей из компартии. Но спросите себя, хотите ли вы, чтобы название «Москвабад» перестало быть шуткой и появилось на реальной карте России лет через 30-50? Хотите ли вы, чтобы «граждане» запрещенного в России «Исламского государства» поменяли гражданство на российское, не поменяв, при этом своего мышления? Хотите ли вы, чтобы российское гражданство автоматически получила Гюльчехра Бобокулова?



А если ничего подобного вы не хотите, некоторая избирательность все-таки должна сохраниться…



Гораздо логичнее выглядит опыт Израиля, который не стесняется собирать на историческую родину евреев со всего мира. Опыт этот тем более интересен, что для репатриации в Израиль не требуется ничего, кроме доказательства своего происхождения. Даже иврит вам помогут выучить на месте.



Похожий опыт есть и в современной Германии. Сотни тысяч выехавших из СССР и РФ немцев – реальное доказательство того, что подобная система может работать и в современном, демократическом государстве. А искать в этом какие-то признаки национализма значит признаться либо в собственной глупости, либо в откровенной русофобии. Кто продырявил фюрера?



Кстати, о русофобии и её поисках везде, где только можно… Никто ведь не запрещает адаптировать израильский и немецкий опыт к российским реалиям. То есть распространить льготную систему получения российского гражданства на все национальности, происходящие с территории современной России. И на татар, и на удмуртов, и на черкесов – последних, кстати, немало покинуло Россию ещё во времена кавказских войн.



Нет препятствий и для религиозных меньшинств – в дикой таежной глуши Приморья, поселке Дерсу, живет уже целая колония русских старообрядцев, вернувшихся из Латинской Америки! Бывшие бразильцы, парагвайцы, перуанцы, на деле ни разу не видевшие Россию до своего возвращения, по зову сердца покинули свои насиженные дома и за многие тысячи километров, на исторической Родине начали строиться и обживаться.



Точнее, я немного поторопился: препятствия, конечно же, есть. И не стоит говорить, что Родина приняла их с распростертыми объятиями – всяко было, и раем их жизнь пока не стала. Но тем более очевидно, что нормализация законодательства в отношении любых «возвращенцев» нам обязательно необходима! И не сделав этого сейчас, мы рискуем оттолкнуть от себя не тысячи, и даже не сотни тысяч – миллионы русских людей, которые хотели бы вернуться туда, где они могут почувствовать себя хозяевами.



Про чувство хозяина я упомянул не просто так. Работая над статьями о российско-казахстанских отношениях, я невольно окунулся в мир казахских сайтов, СМИ и даже чуть-чуть телевидения. И знаете, что меня поразило больше всего? Очень небольшой процент русских лиц в кадре! А ведь на момент распада СССР русскоязычного населения там было около сорока процентов! Пусть более миллиона русских оттуда уже выехало, но процент все равно велик.



Но посмотрите на состав казахского правительства, парламента или просто на чиновников среднего звена – казахов там, как правило, около ста процентов. Что, русские резко потеряли свои профессиональные и деловые качества? Не выдерживают конкуренции с казахами? Да нет, все гораздо проще – «национальные кадры» всегда на первом месте, у них абсолютный приоритет, и шансов пробиться наверх у русских просто нет. Индо-испанское наваждение в России



А ведь это, заметьте, не самая русофобская страна. Что же говорить о других, особой национальной терпимостью не отличающихся?



Очевидно, что мы просто обязаны позаботиться о том, чтобы люди, далеко не по собственной воле оказавшиеся за пределами своей Родины, имели возможность спокойно, на абсолютно льготных, комфортных условиях, вернуть (именно вернуть!) себе гражданство России. Пусть даже они формально никогда его не имели. И чтобы никакой чиновник не имел права прицепиться к очередному пункту параграфа, который по тем или иным причинам был нарушен, и заставить человека плясать под бюрократическую дудку. А то ведь правило 90/180 никто не отменял, и если репатриант (а часто и с семьей) хоть немного не успел с оформлением нужной бумажки, его могут и выслать, и отправить «на родину» получать новые документы, и, пардон, оштрафовать/арестовать.



И появление в нашем правовом поле такого понятия, как репатриант, абсолютно необходимо! Поэтому что в этом есть огромнейшая принципиальная разница – приезжает человек за куском хлеба, или он возвращается на родину своих предков.



Однако за всеми нашими эмоциями нам бы не упустить ещё один момент. Иногда я думаю, что слишком быстрое возвращение этнических русских может быть контрпродуктивно с точки зрения защиты наших долгосрочных национальных интересов.



Что я имею в виду? А вот представьте – мы идеально наладили работу миграционной службы, и к 2014-му году вернули большинство русских из Крыма. На тот момент это казалось бы просто великолепным результатом. Но так не кажется сейчас, согласитесь?



Мы могли бы вернуть русских с Донбасса – и сейчас у нацистской украинской власти совсем не болела бы голова. Более того, ещё не поздно, и мы ещё можем принять соответствующую программу, выделить средства и переселить в Россию всех желающих жителей Новороссии. Иранский вопрос: повод для возвращения Америке «величия»



Может, нам даже скажут спасибо Дмитро Ярош и Ирина Фарион. Но действительно ли это то, чего мы хотим?



Поэтому иногда закрадывается крамольная мысль: может, эти жертвы русских людей не напрасны? И когда-нибудь они все-таки вернутся домой, но не просто так, а со своей землей, со своими домами, с могилами своих отцов и дедов? И именно в этом смысл переносимых ими притеснений и неудобств?



Трудно сказать, что это однозначное благо, потому что в каждом конкретном случае наши долгосрочные национальные интересы могут вступить в противоречие с интересами обычных русских людей, которых вынуждают отказываться от своего языка, забывать героическую историю освоения их предками некогда диких земель, да и в принципе отказываться от своей культуры в пользу «титульной». Ещё печальнее от того, что совершенно не ясно, повторит ли судьбу Крыма ещё какая-то исконно русская территория, ныне оказавшаяся постылой чужбиной. Увы, далеко не факт, что эти жертвы окажутся не напрасными, и на то есть сотни объективных и субъективных причин.



И все-таки об этом тоже не следует забывать. Иначе сбудется мечта наших геополитических противников, и мы останемся разорванными навсегда. Иначе в состав России никогда не вернутся Киев, Харьков, Одесса, Гурьев…



А это, согласитесь, просто немыслимо… За несколько последних лет мы стали свидетелями десятков не очень красивых случаев неудачного (назовем это так) возвращения этнических русских в Россию. Миграционные законы, не делающие никаких различий между русскими, оставшимися в отделившихся от СССР национальных республиках, и представителями коренных этносов этих республик, давно доказали свою, мягко говоря, неэффективность и несправедливость.Я не случайно сказал «последних лет». Такие случаи бывали и раньше, и даже в очень большом количестве, но только после начала украинского кризиса это стало так остро восприниматься обществом, вдруг понявшим, что сколько ни тверди «российская политическая нация», а зарубежные нацисты очень четко отделяют русских от всех остальных. И они в этом вопросе гораздо последовательнее, чем российские законы и наша миграционная служба.Особенно остро это проявляется в совсем уже вопиющих случаях, когда из-за нарушения миграционного законодательства из страны выдворяют, например, ополченцев, воевавших на стороне ЛДНР против украинских нацбатальонов. Причем их передают непосредственно в руки официальных украинских властей, которые за этими нацбатальонами и стояли. Судьба таких «нарушителей» печальна: тюрьмы, следствие, реальные сроки по надуманным обвинениям.Правовым основанием для такого поведения российской правоохранительной системы является принятая в 1993-м году Конвенция стран СНГ по правовой поддержке. Согласно этому документу, страны, подписавшие данную конвенцию, обязуются выдавать граждан других государств, обвиняемых в уголовных преступлениях у себя на родине. И нужно ли говорить, что современная украинская «фемида» с удовольствием фабрикует липовые обвинения? Гораздо труднее понять, почему наши суды так легко штампуют решения о выдворении людей, надеявшихся на российскую помощь и поддержку в эти трудные для себя и своей страны годы. Да, это удобно для судей и их обвинителей. Но не пора ли в этот вопрос и государству вмешаться?Откровенно говоря, сомнительными выглядят все документы, принятые в начале девяностых. То, что тогда могло иметь позитивный эффект как какое-то лекарство от хаоса и безумия распада, сейчас наверняка либо устарело, либо нуждается в серьезнейшей корректировке. Прошла четверть века! А это достаточный срок, чтобы изменились не только законы, но и мир, который они призваны регулировать.Разумеется, существует много мнений относительно того, как это законодательство должно меняться. И не все варианты кажутся такими уж разумными. Например, я считаю безумием наделять правом на автоматическое получение российского гражданства всех граждан СССР и их прямых потомков. Это кажется логичным для тех, кто тоскует по СССР и их идейных вдохновителей из компартии. Но спросите себя, хотите ли вы, чтобы название «Москвабад» перестало быть шуткой и появилось на реальной карте России лет через 30-50? Хотите ли вы, чтобы «граждане» запрещенного в России «Исламского государства» поменяли гражданство на российское, не поменяв, при этом своего мышления? Хотите ли вы, чтобы российское гражданство автоматически получила Гюльчехра Бобокулова?А если ничего подобного вы не хотите, некоторая избирательность все-таки должна сохраниться…Гораздо логичнее выглядит опыт Израиля, который не стесняется собирать на историческую родину евреев со всего мира. Опыт этот тем более интересен, что для репатриации в Израиль не требуется ничего, кроме доказательства своего происхождения. Даже иврит вам помогут выучить на месте.Похожий опыт есть и в современной Германии. Сотни тысяч выехавших из СССР и РФ немцев – реальное доказательство того, что подобная система может работать и в современном, демократическом государстве. А искать в этом какие-то признаки национализма значит признаться либо в собственной глупости, либо в откровенной русофобии.Кстати, о русофобии и её поисках везде, где только можно… Никто ведь не запрещает адаптировать израильский и немецкий опыт к российским реалиям. То есть распространить льготную систему получения российского гражданства на все национальности, происходящие с территории современной России. И на татар, и на удмуртов, и на черкесов – последних, кстати, немало покинуло Россию ещё во времена кавказских войн.Нет препятствий и для религиозных меньшинств – в дикой таежной глуши Приморья, поселке Дерсу, живет уже целая колония русских старообрядцев, вернувшихся из Латинской Америки! Бывшие бразильцы, парагвайцы, перуанцы, на деле ни разу не видевшие Россию до своего возвращения, по зову сердца покинули свои насиженные дома и за многие тысячи километров, на исторической Родине начали строиться и обживаться.Точнее, я немного поторопился: препятствия, конечно же, есть. И не стоит говорить, что Родина приняла их с распростертыми объятиями – всяко было, и раем их жизнь пока не стала. Но тем более очевидно, что нормализация законодательства в отношении любых «возвращенцев» нам обязательно необходима! И не сделав этого сейчас, мы рискуем оттолкнуть от себя не тысячи, и даже не сотни тысяч – миллионы русских людей, которые хотели бы вернуться туда, где они могут почувствовать себя хозяевами.Про чувство хозяина я упомянул не просто так. Работая над статьями о российско-казахстанских отношениях, я невольно окунулся в мир казахских сайтов, СМИ и даже чуть-чуть телевидения. И знаете, что меня поразило больше всего? Очень небольшой процент русских лиц в кадре! А ведь на момент распада СССР русскоязычного населения там было около сорока процентов! Пусть более миллиона русских оттуда уже выехало, но процент все равно велик.Но посмотрите на состав казахского правительства, парламента или просто на чиновников среднего звена – казахов там, как правило, около ста процентов. Что, русские резко потеряли свои профессиональные и деловые качества? Не выдерживают конкуренции с казахами? Да нет, все гораздо проще – «национальные кадры» всегда на первом месте, у них абсолютный приоритет, и шансов пробиться наверх у русских просто нет.А ведь это, заметьте, не самая русофобская страна. Что же говорить о других, особой национальной терпимостью не отличающихся?Очевидно, что мы просто обязаны позаботиться о том, чтобы люди, далеко не по собственной воле оказавшиеся за пределами своей Родины, имели возможность спокойно, на абсолютно льготных, комфортных условиях, вернуть (именно вернуть!) себе гражданство России. Пусть даже они формально никогда его не имели. И чтобы никакой чиновник не имел права прицепиться к очередному пункту параграфа, который по тем или иным причинам был нарушен, и заставить человека плясать под бюрократическую дудку. А то ведь правило 90/180 никто не отменял, и если репатриант (а часто и с семьей) хоть немного не успел с оформлением нужной бумажки, его могут и выслать, и отправить «на родину» получать новые документы, и, пардон, оштрафовать/арестовать.И появление в нашем правовом поле такого понятия, как репатриант, абсолютно необходимо! Поэтому что в этом есть огромнейшая принципиальная разница – приезжает человек за куском хлеба, или он возвращается на родину своих предков.Однако за всеми нашими эмоциями нам бы не упустить ещё один момент. Иногда я думаю, что слишком быстрое возвращение этнических русских может быть контрпродуктивно с точки зрения защиты наших долгосрочных национальных интересов.Что я имею в виду? А вот представьте – мы идеально наладили работу миграционной службы, и к 2014-му году вернули большинство русских из Крыма. На тот момент это казалось бы просто великолепным результатом. Но так не кажется сейчас, согласитесь?Мы могли бы вернуть русских с Донбасса – и сейчас у нацистской украинской власти совсем не болела бы голова. Более того, ещё не поздно, и мы ещё можем принять соответствующую программу, выделить средства и переселить в Россию всех желающих жителей Новороссии.Может, нам даже скажут спасибо Дмитро Ярош и Ирина Фарион. Но действительно ли это то, чего мы хотим?Поэтому иногда закрадывается крамольная мысль: может, эти жертвы русских людей не напрасны? И когда-нибудь они все-таки вернутся домой, но не просто так, а со своей землей, со своими домами, с могилами своих отцов и дедов? И именно в этом смысл переносимых ими притеснений и неудобств?Трудно сказать, что это однозначное благо, потому что в каждом конкретном случае наши долгосрочные национальные интересы могут вступить в противоречие с интересами обычных русских людей, которых вынуждают отказываться от своего языка, забывать героическую историю освоения их предками некогда диких земель, да и в принципе отказываться от своей культуры в пользу «титульной». Ещё печальнее от того, что совершенно не ясно, повторит ли судьбу Крыма ещё какая-то исконно русская территория, ныне оказавшаяся постылой чужбиной. Увы, далеко не факт, что эти жертвы окажутся не напрасными, и на то есть сотни объективных и субъективных причин.И все-таки об этом тоже не следует забывать. Иначе сбудется мечта наших геополитических противников, и мы останемся разорванными навсегда. Иначе в состав России никогда не вернутся Киев, Харьков, Одесса, Гурьев…А это, согласитесь, просто немыслимо… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 38 Источник Похожие новости Как ФИФА и чемпионат не дают похоронить советского генерала Кто продырявил фюрера? «Клочья российской экономики» абсорбируются в инвестиционные проекты

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