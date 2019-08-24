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Обратившийся к Путину "фельдшер с Урала" оказался кандидатом в депутаты
24 августа 2019, 01:24 • 41 • Политика
К президенту России Владимиру Путину обратился с письмом фельдшер с Урала Алексей Коровкин. В нем он рассказал о грядущей "катастрофе" в российском здравоохранении. Позднее выяснилось, что доктор является также кандидатом в депутаты на довыборах в Госдуму.
Фельдшер с Урала Алексей Коровкин написал президенту России Владимиру Путину эмоциональное письмо про "катастрофу" в российском здравоохранении. Вот только врач оказался не простым, а кандидатом на выборах в Госдуму от партии "Справедливая Россия".
По словам фельдшера и кандидата в депутаты, на Урале сложилась чрезвычайная ситуация с доступностью медпомощи. Коровкин утверждает, что если не предпринять срочные меры, то регион ждет "социальная катастрофа".
В связи с этим Коровкин предлагает Путину провести совещание с правительством по программе модернизации первичного звена не в Кремле, а на Урале, в городе Серове, где медсестры детской больницы весной объявляли забастовку из-за низкой зарплаты.
Как стало известно, Алексей Коровкин баллотируется от "Справедливой России" на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Выборы в парламент должны состояться уже 8 сентября - единый день голосования.
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