Обратившийся к Путину "фельдшер с Урала" оказался кандидатом в депутаты

Фельдшер с Урала Алексей Коровкин написал президенту России Владимиру Путину эмоциональное письмо про "катастрофу" в российском здравоохранении. Вот только врач оказался не простым, а кандидатом на выборах в Госдуму от партии "Справедливая Россия".

По словам фельдшера и кандидата в депутаты, на Урале сложилась чрезвычайная ситуация с доступностью медпомощи. Коровкин утверждает, что если не предпринять срочные меры, то регион ждет "социальная катастрофа".

"Зарплаты - ниже прожиточного минимума, в медучреждении нет перчаток и шпателей, а униформу врачи и сестры покупают за свой счет", - говорится в письме.

В связи с этим Коровкин предлагает Путину провести совещание с правительством по программе модернизации первичного звена не в Кремле, а на Урале, в городе Серове, где медсестры детской больницы весной объявляли забастовку из-за низкой зарплаты.

"Это позволит сопоставить план и реальность", - подчеркивается в письме.

Как стало известно, Алексей Коровкин баллотируется от "Справедливой России" на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Выборы в парламент должны состояться уже 8 сентября - единый день голосования.