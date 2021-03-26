Обратить внимание на символы и помнить план "Барбаросса": Рик Розофф дал совет НАТО

Нагнетая военное присутствие в Прибалтике вблизи границ России, в НАТО должны помнить суровые уроки Второй мировой войны. Об этом предупредил аналитик из США Рик Розофф. На статью, опубликованную на сайте Antiwar, обратили внимание в "ПолитРоссии".

"Факты, что сегодня немецкие самолёты находятся в непосредственной близости от Калининградской области и Северной столицы России - Санкт-Петербурга, бывшего Ленинграда, а также что Германия отвечает за дислокацию постоянной боевой группы НАТО в Литве, - так вот эти факты приобретают символичное значение по мере приближения 80-летия со дня начала реализации плана "Барбаросса" и вторжения фашистских войск в Советскую Россию в 1941 году", - напомнил аналитик.

Балтийское море и так фактически превратилось в территорию НАТО. Такое положение вещей закрепилось после того, как в Альянс приняли Польшу, а потом и страны бывшего СССР - Латвию, Литву и Эстонию. Теперь Россия может выходить в Балтийское море только через Калининградскую область, эксклав России западнее основных её территорий.

По сути, последние цитадели и оплоты, которые ограждают Россию от НАТО, это Белоруссия и тот же Калининград, отметил аналитик. Альянс при этом продолжает укреплять свои позиции в регионе. Всё это напоминает подготовку фашистской Германии к нападению на СССР летом 1941 года.

"Мир не может быть обречён на повторение истории Второй мировой войны. Пусть он усвоит урок, который должны были преподать нам восемьдесят лет назад события 22 июня 1941 года", - призвал автор статьи.