Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
Главная / Политика

Обратить внимание на символы и помнить план "Барбаросса": Рик Розофф дал совет НАТО

26 марта 2021, 14:20  •  188 • Политика
Нагнетая военное присутствие в Прибалтике вблизи границ России, в НАТО должны помнить суровые уроки Второй мировой войны. Об этом предупредил аналитик из США Рик Розофф. На статью, опубликованную на сайте Antiwar, обратили внимание в "ПолитРоссии".
"Факты, что сегодня немецкие самолёты находятся в непосредственной близости от Калининградской области и Северной столицы России - Санкт-Петербурга, бывшего Ленинграда, а также что Германия отвечает за дислокацию постоянной боевой группы НАТО в Литве, - так вот эти факты приобретают символичное значение по мере приближения 80-летия со дня начала реализации плана "Барбаросса" и вторжения фашистских войск в Советскую Россию в 1941 году", - напомнил аналитик.
Балтийское море и так фактически превратилось в территорию НАТО. Такое положение вещей закрепилось после того, как в Альянс приняли Польшу, а потом и страны бывшего СССР - Латвию, Литву и Эстонию. Теперь Россия может выходить в Балтийское море только через Калининградскую область, эксклав России западнее основных её территорий.
По сути, последние цитадели и оплоты, которые ограждают Россию от НАТО, это Белоруссия и тот же Калининград, отметил аналитик. Альянс при этом продолжает укреплять свои позиции в регионе. Всё это напоминает подготовку фашистской Германии к нападению на СССР летом 1941 года.
"Мир не может быть обречён на повторение истории Второй мировой войны. Пусть он усвоит урок, который должны были преподать нам восемьдесят лет назад события 22 июня 1941 года", - призвал автор статьи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



188
Источник
Похожие новости
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – "посылка" в 350 тонн из США
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем не сказал
26 марта 2021, 07:00
Макрон заявил о возникшей в пандемию войне: "Виновата" традиционно Россия
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемни...
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел ва...
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – &quo...
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из России
21 марта 2021, 16:05
"Зальёт кровью полпланеты": Сатановский сделал предупреждение мечтающей о "свержении" Путина Америке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.