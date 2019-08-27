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Обратим в гражданство США и полуостров вернем: Украинцы придумали "рокировку" с Крымом

27 августа 2019, 07:24  •  188 • В мире
Украинцы предложили передать Крым США во временное пользование. Автор петиции, появившейся на сайте украинского президента, предложил обратить крымчан в гражданство США и через сто-двести лет вернуть территории обратно под контроль Киева.
На Украине выдвинули идею, как вернуть Крым под контроль Киева. Некто Игорь Бразовский предлагает вынести на всеукраинский референдум идею о сдаче в аренду полуострова Штатам. После проведения референдума, по задумке автора, следует потом официально обратиться к США.
Свою петицию он разместил на сайте украинского лидера. При этом, уточняет "Утро.ру", широкой поддержки эта идея не получила, за эти дни предложение набрало аж десять голосов из необходимых 25 тысяч.
Но сам автор уверен – арендованный Крым в перспективе вновь вернет эти территории под контроль США.
В качестве шагов для реализации такой задумки он предлагает для начала дать крымчанам американское гражданство, а через 100 или 200 лет - регион "возвращается Украине".
Впрочем, почему он ожидает от своей идеи именно такого финала, сам автор пояснять не стал.
Напомним, что Крым стал российским регионом после прошедшего в 2014-м году референдума, на котором большинство граждан высказалось за воссоединение с РФ.

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