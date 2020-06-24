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Обращение Владимира Путина на Параде Победы 24 июня 2020 года к россиянам: прямая онлайн-трансляция

24 июня 2020, 10:25  •  113 • В России

В среду, 24 июня, проходит обращение президента Владимира Путина к гражданам на Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция началась в 9:45. Посмотреть её можно на сайте kp.ru.

Президент заявил, что Парад 1945 года навсегда остался в истории, как торжество жизни над смертью.

- Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, - произнес Владимир Путин и объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной.

Глава государства призвал всегда помнить, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

- Они отстояли свою землю, освободили от захватчиков государства Европы, спасли от нацизма, его идеологии народ Германии. Невозможно представить что стало бы с миром, если бы на пути фашизма не встала Красная армия, - подчеркнул Путин.

Парад Победы - 2020 в Москве.Парад в честь 75-летия Победы проходит в Москве. В этом году торжественное шествие перенесли с 9 мая на 24 июня, чтобы сдержать распространение коронавируса

Напомним, в понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны российский лидер почтил память воинов, погибших за Родину. В сопровождении большой группы ветеранов президент возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Путин лично поприветствовал каждого ветерана, один из которых передал главе государства письмо.

В этом году парад и праздничных шествий в честь Дня Победы были перенесены на 24 июня в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Глава государства примет на Красной площади военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также даст прием в Кремле для иностранных лидеров и наградит лауреатов государственных премий. Прием и церемония награждения станут первыми подобными мероприятиями в Кремле после начала эпидемии коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, в Параде Победы в Москве примут участие 14 тысяч военнослужащих, в других регионах страны привлекут 64 тысячи военных. В ходе главного военного шествия покажут около 220 единиц техники, в том числе более 75 боевых самолетов и вертолетов.

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