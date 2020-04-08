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Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

08 апреля 2020, 16:00  •  437 • В России

Президент Владимир Путин 8 апреля 2020 года обратится к нации в связи с распространением в России коронавируса. Обращение состоится в рамках совещания, которое глава государства проведет в видеоформате с губернаторами. Заболевание распространилось уже на 81 регион страны. Общее число инфицированных достигло 8672, погибли 63 человека.

Третье обращение Путина по теме коронавируса.Президент России выступает с большим вступительным словом перед совещанием с губернаторами по теме коронавируса

Это уже третье обращение президента в связи с пандемией. Ранее Владимир Путин объявил нерабочей сначала последнюю неделю марта, затем - весь апрель. Деятельность при этом продолжают компании, которые относятся социально-значимым. Глава государства поблагодарил медиков и выступил с предложениями по поддержке россиян, а также бизнеса.

Он наделил регионы правом самостоятельно устанавливать правила режима изоляции. В правительстве после его предыдущих обращений заявили, что будут ежедневно получать от регионов отчет о мерах, принимаемых для сдерживания распространения инфекции, о количестве мест в больницах для "тяжелых" пациентов.

Новое обращение президента анонсировал Первый канал. Время пока не указано.

Сайт kp.ru следит за ситуацией, мы по традиции будем вести онлайн-трансляцию обращения президента.

Обращение президента России 8 апреля 2020.

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