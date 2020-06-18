Обращение в Совет Европы как инструмент вмешательства во внутренние дела России

Информационная кампания против России, которую ведёт Запад все последние годы, в настоящее время сфокусирована на ожесточенной критике конституционной реформы. Это не случайно. Целый ряд поправок направлен на укрепление суверенитета Российской Федерации и консолидацию российского общества. Именно это вызывает такую острую неприязнь на Западе.

Одним из главных инструментов вмешательства во внутренние дела России, направленного против конституционной реформы, стало так называемое «Открытое обращение граждан России в Совет Европы о правовой экспертизе поправок к Конституции России и процедуры их принятия».

Авторы «Обращения» позиционируют его как «инициативу более чем 120 известных российских правозащитников, ведущих юристов, авторитетных представителей экспертного сообщества и политиков». Они заявляют, что конституционная реформа вызвала «негативную реакцию гражданского общества России, правозащитников, демократической оппозиции, российских экспертов и многих граждан» и призывают «уполномоченные органы Совета Европы в срочном порядке запросить оценку Венецианской комиссии соответствия демократическим правовым стандартам Совета Европы предлагаемых изменений Конституции России, а также процедуры их принятия».

Однако какое отношение авторы имеют к российским правозащитникам, юристам, авторитетным представителям российского экспертного сообщества и российским политикам? Действительно ли поправки в Конституцию России вызвали негативную реакцию гражданского общества России и российских граждан?

Обращение было создано научным сотрудником американского Университета в Северной Каролине и размещено на известной американской онлайн-платформе Change.org. Платформа открыта американским общественным деятелем Беном Реттреем и зарегистрирована в штате Делавэр. Change.org предназначена для размещения петиций. Уже много раз за последние годы платформа использовалась в информационной войне против России.

Обращение действительно содержит 128 подписей. Однако многие из подписавших не имеют никакого отношения к нашей стране, являясь сотрудниками американских и европейских университетов, аналитических центров и общественных организаций. В том числе свою подпись поставил некий «гражданский активист из Берлина». Среди них есть и россияне. Однако юристов, представителей экспертного сообщества и политиков среди них не так много. Зато есть журналисты, публицисты, экономисты, историки, физик, филолог и кинокритик.

При этом среди подписавших «Обращение» лиц нет ни одного действительно известного юриста или авторитетного представителя экспертного сообщества. Зато есть представители Amnesty International, Transparency International, ЛГБТ-сообщества, организации «Открытая Россия», движения «Русь сидящая», организации «Сутяжник» и движения «Голос». Таким образом, речь идет о достаточно узком круге лиц, действия которых, как правило, финансируются западными организациями. Никакого отношения к «ведущим юристам, авторитетным представителям российского экспертного сообщества и политикам» эта разношёрстная компания, конечно, не имеет.

Точно так же обстоит дело и с «негативной реакцией» гражданского общества России и многих российских граждан. Это утверждение не соответствует действительности. По данным социологического опроса ВЦИОМ, проведенного 4 июня, подавляющее большинство россиян, 67 процентов, заявили о своем намерении принять участие в общероссийском голосовании по поправкам. Около 61 процента готовы проголосовать за конституционные поправки. Более того, социологи фиксируют постоянный рост количества россиян, желающих принять участие в голосовании.

Ничего удивительного в этом нет. Поправки стали результатом широкого общенародного обсуждения, продолжавшегося более двух месяцев. В нем приняли участие представители научных, образовательных учреждений и экспертного сообщества, практически всех политических партий и общественных организаций, профсоюзов и трудовых коллективов, а также огромное число рядовых граждан и гражданских активистов. Было внесено более 900 поправок. Многие инициативы партий, общественных организаций и представителей гражданского общества в итоге вошли в текст конституционных поправок, принятый Государственной Думой, утвержденный Советом Федерации, одобренный региональными законодательными собраниями и получивший положительную оценку Конституционно Суда России.

О какой негативной реакции гражданского общества России ведут речь подписавшие «Обращение» лица, можно только догадываться. Возможно, под гражданским обществом России они подразумевают себя. Безусловно, те из них, кто имеет гражданство России, может быть отнесен к российскому гражданскому обществу, но при этом является очень незначительной его частью в сравнении с той массой россиян, которые приняли участие в обсуждении конституционных поправок и тех, кто готов принять участие в общероссийском голосовании. Очевидно, меньшинство в демократическом государстве имеет право высказать свое мнение, но не имеет право объявлять себя большинством и говорить от имени всех российских граждан.

«Обращение» адресовано Венецианской комиссии, консультативному органу Совета Европы, созданному для анализа законов и законопроектов, затрагивающих проблемы конституционного права. При этом авторы петиции утверждают, что конституционная реформа «отдаляет Россию от воплощения принципов демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления и европейских конституционных ценностей», а процедура принятия поправок «не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международно признанным стандартам, что ставит под сомнение легитимность таких масштабных конституционных изменений».

Оба утверждения не соответствуют действительности. Более того, все предыдущие решения Венецианской комиссии свидетельствуют об обратном. Так, при принятии Конституции России 1993 года Венецианская комиссия высказала критические замечания в отношении распределения полномочий между ветвями власти, порядка назначения правительства, порядка взаимодействия между президентом, Федеральным Собранием, правительством и Конституционным Судом, положения об иммунитете судей от уголовного преследования. Рассматриваемые сейчас конституционные поправки как раз направлены на преодоление указанных проблем, создание более сбалансированной системы отношений между ветвями власти. Поправки в значительной степени совпадают с рекомендациями Венецианской комиссии.

Что касается процедуры принятия поправок, вернее, её дополнения общероссийским голосованием, а именно это решение узнать мнение граждан России о поправках вызывает активные протесты со стороны лиц, подписавших «Обращение», необходимо вспомнить о докладе Венецианской комиссии о конституционных поправках, опубликованном в 2009 году. Согласно тексту доклада комиссия считает, что «легитимность конституционной поправки может быть усилена путем прямого участия народа в процедуре внесения поправок».

О мнении Венецианской комиссии авторы «Обращения» не могут не знать. В таком случае возникает резонный вопрос. Если Венецианская комиссия ранее уже высказывала свою позицию по данным вопросам, и содержание и процедура принятия конституционных поправок в российскую конституцию соответствует позиции Венецианской комиссии, какой смысл имеет данная апелляция к мнению Венецианской комиссии?

Одна ложь порождает другую. Сегодня авторы петиции вводят в заблуждение сограждан, утверждая, что их петиция якобы принята к рассмотрению в структурах Совета Европы и в ближайшее время будет рассмотрена. На самом деле сегодня Венецианской комиссией рассматривается лишь один вопрос – о поправках к Конституции в части исполнения в Российской Федерации решений Европейского суда по правам человека. Речь об устанавливаемом поправками приоритете российской конституции по отношению к решениям международных структур и судов. И здесь позиция российской стороны наверняка натолкнется на противодействие наших иностранных недоброжелателей, интересы которых понятны. Но – повторюсь – это обсуждение по одной поправке, а не по всему комплексу содержащихся в поправках вопросов обустройства внутренней жизни страны, в решении которых учтены рекомендации Венецианской комиссии.

Очевидно, что данное «Обращение» преследует только одну задачу – организацию информационной атаки на Российскую Федерацию, являющуюся примером грубого вмешательства во внутренние дела России, попыткой воспрепятствовать реализации избирательных прав граждан России.

И последнее. Заявляя в канун голосования о своем несогласии с поправками к Конституции, следовало бы апеллировать не к Совету Европы, а к своим избирателям, бросая на чашу весов свои доводы и аргументы. И это было бы позицией, достойной если не поддержки, то уважения. Но публичное заискивание поддержки со стороны международных структур с головой выдает организаторов акции и, по большому счету, дискредитирует протест, делая его жалким, унылым и маргинальным.