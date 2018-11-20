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Обращение Сергея Лаврова к российскому Совету по международным делам. Онлайн-трансляция
20 ноября 2018, 17:24 • 63 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров обращается к российскому Cовету по международным делам. Царьград в онлайн-трансляции предлагает следить за событием.
Деятельность Совета направлена на укрепление мира, дружбы и солидарности между народами, предотвращение международных конфликтов и содействие разрешению конфликтов и урегулированию кризисов.
Он действует как связь между государством, научным сообществом, бизнесом и гражданским обществом в попытке найти внешнеполитические решения текущих международных проблем.
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