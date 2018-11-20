Обращение Сергея Лаврова к российскому Совету по международным делам. Онлайн-трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров обращается к российскому Cовету по международным делам. Царьград в онлайн-трансляции предлагает следить за событием.

Деятельность Совета направлена на укрепление мира, дружбы и солидарности между народами, предотвращение международных конфликтов и содействие разрешению конфликтов и урегулированию кризисов.