Обращение Путина к России. LIVE

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Накануне майских праздников президент ответит на вопросы, продлят ли карантин, что с экономикой, и озвучит данные о ситуации с распространением COVID-19 в стране

Обращение Путина к народу состоится сегодня, 28 апреля. Его покажут после 15:00 по московскому времени. Предварительно, он расскажет о ситуации с распространением COVID-19 в РФ и озвучит планы на ближайшее будущее. Главные тезисы с выступления – в трансляции "Утро.ру".

Смотреть обращение Путина к россиянам можно будет по телевизору, (центральным каналам) или же онлайн.

О том, что Путин обратится к россиянам перед онлайн-совещанием с губернаторами, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С докладами перед Владимиром Путиным выступят руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минздрава Михаила Мурашко, пишет РИА "Новости".



Подробности сегодняшнего обращения Путина к нации появились еще 27 апреля. Тогда Дмитрий Песков уклончиво отвечал на вопросы журналистов, говоря лишь о том, что выступление состоится на текущей неделе.



Телеграм-каналы распространили новость о том, что карантин в стране планируют продлить до 15 мая, однако пока никакого официального подтверждения этой информации нет.

Первое обращение президента к народу состоялось в марте. Тогда он заявил о введении карантина на 7 дней. Позже, во время апрельского выступления, стало известно о продлении режима изоляции до конца месяца.