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Обращение Путина к России. LIVE
28 апреля 2020, 15:10 • 260 • Политика
Накануне майских праздников президент ответит на вопросы, продлят ли карантин, что с экономикой, и озвучит данные о ситуации с распространением COVID-19 в стране
Обращение Путина к народу состоится сегодня, 28 апреля. Его покажут после 15:00 по московскому времени. Предварительно, он расскажет о ситуации с распространением COVID-19 в РФ и озвучит планы на ближайшее будущее. Главные тезисы с выступления – в трансляции "Утро.ру".
Смотреть обращение Путина к россиянам можно будет по телевизору, (центральным каналам) или же онлайн.
О том, что Путин обратится к россиянам перед онлайн-совещанием с губернаторами, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
С докладами перед Владимиром Путиным выступят руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минздрава Михаила Мурашко, пишет РИА "Новости".
Подробности сегодняшнего обращения Путина к нации появились еще 27 апреля. Тогда Дмитрий Песков уклончиво отвечал на вопросы журналистов, говоря лишь о том, что выступление состоится на текущей неделе.
Телеграм-каналы распространили новость о том, что карантин в стране планируют продлить до 15 мая, однако пока никакого официального подтверждения этой информации нет.
Первое обращение президента к народу состоялось в марте. Тогда он заявил о введении карантина на 7 дней. Позже, во время апрельского выступления, стало известно о продлении режима изоляции до конца месяца.
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