|
Обращение Путина к Федеральному собранию - 2021: LIVE
21 апреля 2021, 13:40 • 154 • Политика
Президент определился с ключевыми задачами на ближайшие месяцы и годы
Президент России Владимир Путин выступит в среду, 21 апреля, с ежегодным посланием Федеральному собранию. В "Манеж" приглашены сенаторы и депутаты Госдумы, министры, губернаторы, главы основных конфессий страны, Общественной и Счетной палаты, ЦИК и др. Перед ними глава государства поставит задачи по развитию России на ближайший год и более далекую перспективу.
Содержание послания заранее не раскрывается, президент как обычно работал над ним лично. Прошлой весной основное внимание он уделил поправкам в Конституцию. В этот раз эксперты прогнозировали, что упор может быть сделан на преодолении последствий пандемии коронавируса, а также антисанкционных мерах.
Прямую трансляцию выступления Владимира Путина запланировали федеральные телеканалы и радиостанции. Предварительно на это отведен один час. "Утро.ру" ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13:10 - Можно как угодно относиться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, но практика госпереворотов и подготовке убийства – это слишком, подчеркнул Путин
"У России есть интересы на международной арене, которые она будет отстаивать"
13:07 - Поручение: достроить в течение 3 лет автотрассу Москва - Нижний Новгород - Екатеринбург
13:02 – Нужно увеличить доступность жилья. Для этого нужно его больше строить. Поэтому корпорация "Дом.рф" будет за счет субсидий бюджета выдавать застройщикам займы под 3-4%. Будет также разработан и механизм поддержки индивидуального жилого строительства.
"За подводку газа непосредственно к границам домохозяйств люди платить не должны"
12:55 – Регионы получат инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% и сроком погашения 15 лет
12:47 – Поручение правительству: за месяц разработать систему новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в налоговой сфере; упростить условия для работы несырьевых экспортеров.
12:40 – Россия должна научиться к 2030 г. за 4 дня разрабатывать тест-системы в случае новых эпидемий
12:38 – Количество бюджетных мест в вузах в ближайшие 2 года увеличится на 45 тысяч, 70% из них предназначены для регионов
12:34 – Кураторам учебных групп колледжей ввести надбавку в размере 5 тыс.руб. в месяц
12:32 – Новая единовременная выплата – по 10 тыс. рублей на всех школьников и будущих первоклассников.
12:29 – Новая выплата на ребенка от 8 до 16 лет, воспитывающегося в неполной семье, – 5650 рублей. Особая поддержка для женщин, ожидающих ребенка. Подробнее – здесь.
12:27 – Поддержка семей с детьми должна быть целостной. Правительство должно представить программу к 1 июля. Нужна отдельная поддержка семей, где ребенка воспитывает один родитель.
12:25 – Задача правительству: выработать рыночные механизмы регулирования, чтобы гарантировать стабильность цен
12:23 – Взыскание алиментов не должно быть унизительным для пострадавшей стороны
12:22 – Поручение губернаторам: выстроить работу поликлиник и соцучреждений исходя из потребностей семей и каждого человека
12:17 – Предложение: Программу туристического кэшбека в размере 20% продлить до конца 2021 года. За путевки детей в лагеря отдыха возвращать 50%
12:16 – Поручение: с июля начать общую диспансеризацию населения
12:15 – На фоне пандемии наблюдалось сокращение средней продолжительности жизни населения. Но стратегия государства прежняя – к 2030 г. довести этот показатель до уровня 78 лет.
12:14 – Коронавирус не побежден. Необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности и ответственно подойти к вакцинации, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет.
"Обращаюсь ко всем гражданам России: пожалуйста, сделайте прививку!"
12:09 – О пандемии коронавируса: сплотившись, россияне смогли преодолеть трудности. Ученые совершили прорыв, первыми создав эффективную вакцину. Медики, правоохранители, военные, аграрии и др. проявили самоотверженность, оставаясь на своем посту. Граждане проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности.
12:05 – Послание будет посвящено, в основном, внутренним вопросам. Вопросы безопасности тоже будут затронуты, анонсировал глава государства
12:04 – Президент начал ежегодное обращение к Федеральному собранию.
11:59 – Мероприятие в "Манеже" начинается. Все гости на своих местах
Подпишитесь на нас
Загрузка...
154
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 апреля 2021, 14:20
|
15 апреля 2021, 00:00
|
17 апреля 2021, 07:00
|
20 апреля 2021, 14:45
|
15 апреля 2021, 19:15
|
20 апреля 2021, 01:00
|
18 апреля 2021, 21:30