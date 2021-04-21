Обращение Путина к Федеральному собранию - 2021: LIVE

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Президент определился с ключевыми задачами на ближайшие месяцы и годы

Президент России Владимир Путин выступит в среду, 21 апреля, с ежегодным посланием Федеральному собранию. В "Манеж" приглашены сенаторы и депутаты Госдумы, министры, губернаторы, главы основных конфессий страны, Общественной и Счетной палаты, ЦИК и др. Перед ними глава государства поставит задачи по развитию России на ближайший год и более далекую перспективу.

Содержание послания заранее не раскрывается, президент как обычно работал над ним лично. Прошлой весной основное внимание он уделил поправкам в Конституцию. В этот раз эксперты прогнозировали, что упор может быть сделан на преодолении последствий пандемии коронавируса, а также антисанкционных мерах.

Прямую трансляцию выступления Владимира Путина запланировали федеральные телеканалы и радиостанции. Предварительно на это отведен один час. "Утро.ру" ведет текстовую онлайн-трансляцию.

13:10 - Можно как угодно относиться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, но практика госпереворотов и подготовке убийства – это слишком, подчеркнул Путин

"У России есть интересы на международной арене, которые она будет отстаивать"

13:07 - Поручение: достроить в течение 3 лет автотрассу Москва - Нижний Новгород - Екатеринбург

13:02 – Нужно увеличить доступность жилья. Для этого нужно его больше строить. Поэтому корпорация "Дом.рф" будет за счет субсидий бюджета выдавать застройщикам займы под 3-4%. Будет также разработан и механизм поддержки индивидуального жилого строительства.

"За подводку газа непосредственно к границам домохозяйств люди платить не должны"



12:55 – Регионы получат инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% и сроком погашения 15 лет

12:47 – Поручение правительству: за месяц разработать систему новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в налоговой сфере; упростить условия для работы несырьевых экспортеров.

12:40 – Россия должна научиться к 2030 г. за 4 дня разрабатывать тест-системы в случае новых эпидемий

12:38 – Количество бюджетных мест в вузах в ближайшие 2 года увеличится на 45 тысяч, 70% из них предназначены для регионов

12:34 – Кураторам учебных групп колледжей ввести надбавку в размере 5 тыс.руб. в месяц

12:32 – Новая единовременная выплата – по 10 тыс. рублей на всех школьников и будущих первоклассников.

12:29 – Новая выплата на ребенка от 8 до 16 лет, воспитывающегося в неполной семье, – 5650 рублей. Особая поддержка для женщин, ожидающих ребенка. Подробнее – здесь.

12:27 – Поддержка семей с детьми должна быть целостной. Правительство должно представить программу к 1 июля. Нужна отдельная поддержка семей, где ребенка воспитывает один родитель.

12:25 – Задача правительству: выработать рыночные механизмы регулирования, чтобы гарантировать стабильность цен

12:23 – Взыскание алиментов не должно быть унизительным для пострадавшей стороны

12:22 – Поручение губернаторам: выстроить работу поликлиник и соцучреждений исходя из потребностей семей и каждого человека

12:17 – Предложение: Программу туристического кэшбека в размере 20% продлить до конца 2021 года. За путевки детей в лагеря отдыха возвращать 50%

12:16 – Поручение: с июля начать общую диспансеризацию населения

12:15 – На фоне пандемии наблюдалось сокращение средней продолжительности жизни населения. Но стратегия государства прежняя – к 2030 г. довести этот показатель до уровня 78 лет.

12:14 – Коронавирус не побежден. Необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности и ответственно подойти к вакцинации, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет.

"Обращаюсь ко всем гражданам России: пожалуйста, сделайте прививку!"



12:09 – О пандемии коронавируса: сплотившись, россияне смогли преодолеть трудности. Ученые совершили прорыв, первыми создав эффективную вакцину. Медики, правоохранители, военные, аграрии и др. проявили самоотверженность, оставаясь на своем посту. Граждане проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности.

12:05 – Послание будет посвящено, в основном, внутренним вопросам. Вопросы безопасности тоже будут затронуты, анонсировал глава государства

12:04 – Президент начал ежегодное обращение к Федеральному собранию.

11:59 – Мероприятие в "Манеже" начинается. Все гости на своих местах