Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев &quo...
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Что с Назарбаевым? Сатановский поделился опасениями
Россию хотят обвести вокруг пальца по "сербскому сценарию"
Главная / Политика

Обращение Назарбаева спровоцировало попытку нового бунта в Казахстане

19 января 2022, 10:25  •  258 • Политика
Обращение елбасы Казахстана Нурсултана Назарбаева спровоцировало попытку нового бунта в стране. Источник сообщил детали.
Напомним, что обращение Назарбаева к нации появилось 18 января. В ней он напомнил, что передал полномочия президента Казахстана в 2019 году Токаеву, и отметил, что как пенсионер находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане.
При этом, по данным Telegram-канала "Выпускайте Кракена!", активисты запрещённой в республике и признанной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" намерены выйти сегодня на несанкционированный митинг в Казахстане. Отмечается, что поводом стало обращение Назарбаева.
Как уточняет автор канала, с самого утра в городе перекрыли часть улиц, а на главной площади большое скопление силовиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



258
Источник
Похожие новости
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "добить Украину"
19 января 2022, 02:50
"Несовместимо с агрессией": Глава МИД Британии намекнула на отказ от газа из России
19 января 2022, 08:40
На вброс канадского МИД о Донбассе русские дипломаты ответили прямым текстом: Не "солдаты"
19 января 2022, 08:40
Единая Россия без кавычек. Власть решила обуздать татарскую этнократию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2022, 18:55
США выступили с открытой угрозой России: Будет тяжелее, чем в 2014
16 января 2022, 09:15
Китай украл у Америки самое ценное
17 января 2022, 09:10
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три способа: "Ха-ха-ха"
15 января 2022, 01:45
"Зеленский никак не может понять": Пушков объяснил, в чём заблуждается президент Украины
16 января 2022, 00:30
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых решения
18 января 2022, 14:00
Володин раскрыл план НАТО по Украине: Уже началось
16 января 2022, 04:35
Нуланд проговорилась о планах против России. Русские превратили это в анекдот: "Почему не 24?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.