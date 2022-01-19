Обращение Назарбаева спровоцировало попытку нового бунта в Казахстане

Обращение елбасы Казахстана Нурсултана Назарбаева спровоцировало попытку нового бунта в стране. Источник сообщил детали.

Напомним, что обращение Назарбаева к нации появилось 18 января. В ней он напомнил, что передал полномочия президента Казахстана в 2019 году Токаеву, и отметил, что как пенсионер находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане.

При этом, по данным Telegram-канала "Выпускайте Кракена!", активисты запрещённой в республике и признанной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" намерены выйти сегодня на несанкционированный митинг в Казахстане. Отмечается, что поводом стало обращение Назарбаева.

Как уточняет автор канала, с самого утра в городе перекрыли часть улиц, а на главной площади большое скопление силовиков.