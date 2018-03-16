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Обращение к миру: Россия требует решительно осудить шествие "Ваффен СС" в Риге

16 марта 2018, 19:09  •  63 • Политика
Москва призывает международные структуры дать оценку шествию "Ваффен СС" в Риге.
Министерство иностранных дел России обратилось с призывом к международным структурам с требованием дать оценку шествию "Ваффен СС" в Риге. В заявлении подчеркивается, что российская сторона решительно осуждает подобные акции. Шествие, добавим, состоялось в Риге в пятницу, 16 марта.
"...рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций", - подчеркивается в заявлении.
Добавим, подобные шествия проводились в странах Восточной Европы и раньше, однако решительного осуждения на Западе они не получали. В то же время российская сторона постоянно обращает внимание на такие события и требует решительно их осудить.

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