Обращение к миру: Россия требует решительно осудить шествие "Ваффен СС" в Риге

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Москва призывает международные структуры дать оценку шествию "Ваффен СС" в Риге.

Министерство иностранных дел России обратилось с призывом к международным структурам с требованием дать оценку шествию "Ваффен СС" в Риге. В заявлении подчеркивается, что российская сторона решительно осуждает подобные акции. Шествие, добавим, состоялось в Риге в пятницу, 16 марта.

"...рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций", - подчеркивается в заявлении.

Добавим, подобные шествия проводились в странах Восточной Европы и раньше, однако решительного осуждения на Западе они не получали. В то же время российская сторона постоянно обращает внимание на такие события и требует решительно их осудить.