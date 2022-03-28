Обращение к Красному Кресту. Русские потребовали от МККК открыть глаза на бесчинства неонацистов

Депутат Олег Нилов направил обращение президенту Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру.

Парламентарий Олег Нилов направил обращение главе Красного креста. Он сообщил о видео с пытками, которое сняли украинские военные. Запись распространилась в Сети накануне – на видео запечатлено, как украинские военные стреляют в пленных, а затем добивают на земле.

В обращении депутата партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду" отмечается, что описанные действия являются грубейшим нарушением Женевской конвенции. Нилов привел положения конвенции "Об обращении с военнопленными".

Также политик призвал Международный комитет Красного Креста немедленно отреагировать на гуманитарную катастрофу в Мариуполе.

"К сожалению, в городе нет видимых результатов оказания им медицинской и гуманитарной помощи от МККК", - говорится в обращении Нилова (документ имеется в распоряжении Царьграда – ред.).

Политик подчеркнул, что Красному Кресту стоит направить миссию на Украину и провести разбирательство по поводу видео с пытками. Также представителей МККК призвали помочь в организации гуманитарных коридоров в Мариуполе и скорейшему оказанию медицинской и гуманитарной помощи гражданам города.