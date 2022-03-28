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Обращение к Красному Кресту. Русские потребовали от МККК открыть глаза на бесчинства неонацистов

28 марта 2022, 18:20  •  208 • В мире
Депутат Олег Нилов направил обращение президенту Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру.
Парламентарий Олег Нилов направил обращение главе Красного креста. Он сообщил о видео с пытками, которое сняли украинские военные. Запись распространилась в Сети накануне – на видео запечатлено, как украинские военные стреляют в пленных, а затем добивают на земле.
В обращении депутата партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду" отмечается, что описанные действия являются грубейшим нарушением Женевской конвенции. Нилов привел положения конвенции "Об обращении с военнопленными".
Также политик призвал Международный комитет Красного Креста немедленно отреагировать на гуманитарную катастрофу в Мариуполе.
"К сожалению, в городе нет видимых результатов оказания им медицинской и гуманитарной помощи от МККК", - говорится в обращении Нилова (документ имеется в распоряжении Царьграда – ред.).
Политик подчеркнул, что Красному Кресту стоит направить миссию на Украину и провести разбирательство по поводу видео с пытками. Также представителей МККК призвали помочь в организации гуманитарных коридоров в Мариуполе и скорейшему оказанию медицинской и гуманитарной помощи гражданам города.

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