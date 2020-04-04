«Обращает на себя внимание особый цинизм»: как власти пражского муниципалитета демонтировали памятник маршалу Коневу

В Праге демонтирован памятник освободителю Чехословакии от фашистских захватчиков маршалу Красной армии Ивану Коневу. При этом глава муниципалитета Ондржей Коларж в соцсетях сопроводил эту новость оскорбительными высказываниями. Российские дипломаты осудили демонтаж статуи советского полководца, обратив внимание на «особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом». В свою очередь, в администрации президента Чехии осудили действия муниципальных властей.

3 апреля в Праге был демонтирован памятник освободителю Освенцима и Чехословакии советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу. После этого события Ондржей Коларж — глава столичного муниципалитета Praha 6, где располагался монумент, — разместил в Facebook оскорбительную запись. В частности, Коларж написал, что статуя маршала была снята с постамента из-за того, что в период карантина на ней не было медицинской маски.

Посольство РФ в Праге осудило демонтаж, обвинив Ондржея Коларжа в глумлении над памятью полководца, который руководил освобождением Чехословакии от нацистских оккупантов.

«Произошедшее вызывает глубокое возмущение. Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Praha 6 О. Коларжа», — говорится в сообщении на сайте посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что действия властей муниципалитета противоречат положениям Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чешской Республикой, которые обязывают Прагу обеспечивать охрану памятников истории и культуры.

С осуждением демонтажа монумента Коневу выступил и пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек. На своей странице в Twitter он заявил, что в тяжёлое время борьбы с пандемией коронавируса власти Praha 6 «решили покрыть позором страну». По словам Овчачека, инициаторами сноса монумента являются политики, оппозиционно настроенные к центральным властям Чехии.

По словам руководства муниципалитета, памятник Коневу будет перемещён на территорию одной из коммерческих фирм, специализирующихся на хранении исторических скульптур. Затем статую советского маршала перенесут в «Музей памяти XX века», дата открытия которого пока не определена. На месте памятника советскому полководцу власти Praha 6 собираются установить мемориал, напоминающий об освобождении столицы Чехословакии в мае 1945 года. Однако идейный замысел нового монумента пока не раскрывается.

«Ничем не подтверждённые спекуляции»

Решение о демонтаже памятника Коневу администрация Praha 6 официально обосновала регулярными атаками вандалов. Чаще всего неизвестные обливали монумент красной краской.

Комментируя ранее очередной акт вандализма в отношении монумента советскому полководцу, произошедший в ночь на 22 августа 2019 года, Коларж написал в Facebook, что власти не станут торопиться с его очисткой от краски, потому что за последние несколько лет из бюджета муниципалитета были потрачены сотни тысяч крон на ремонт и восстановление памятника.

Монумент Ивану Коневу до демонтажа

Reuters

© David W Cerny

«Мы вновь поговорим с русскими и предложим им перенести памятник на территорию их посольства. Пока они не займут конструктивную позицию... статуя останется неочищенной», — написал Коларж.

Глава Praha 6 предложил перенести монумент Коневу на территорию посольства РФ ещё в 2017 году. В случае отказа Коларж пообещал разместить на монументе пояснительную табличку «со всеми плюсами и минусами Конева».

Подобный стенд появился в 2018 году. На нём разместили информацию о вкладе советского маршала в освобождение Северной, Центральной и Восточной Чехии, а также об участии Конева в подавлении Венгерского восстания 1956 года, строительстве Берлинской стены в 1961 году и поддержке «проведения информационной разведки перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию».

«Мы приветствуем установку дополнительной таблички. Мы не ставим под сомнение роль Красной армии в освобождении Чехословакии. Однако вместе с ней пришли силы контрразведки Смерш, которые немедленно арестовали многих жителей Праги, особенно русских и украинских мигрантов», — прокомментировал появление таблички местный муниципальный депутат Петр Пиша.

Посольство РФ осудило установку информационного стенда с «плюсами и минусами Конева». По словам дипломатов, Россия неоднократно подчёркивала, что информация о вовлечённости Конева в операцию войск ОВД не соответствует действительности. Ещё в мае 2018 года посольство РФ заявило, что советский маршал не мог каким-либо образом участвовать в событиях 1968 года.

«И.С. Конев в апреле 1963 года с учётом возраста от руководящей деятельности в Вооружённых силах СССР отошёл и был зачислен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Единственное, что связывает И.С. Конева с Чехословакией, — это командование Пражской освободительной операцией в мае 1945 года», — пояснило посольство РФ на своей странице в Twitter, ссылаясь на документы Центрального архива Минобороны РФ.

Памятник Коневу был установлен на площади Интербригады в Праге 9 мая 1980 года. Авторами мемориала стали чешские скульпторы Зденек Крыбус и Вратислав Ружичка. Открытие монумента символизировало благодарность пражан советским войскам, которые пришли на помощь восставшим жителям чешской столицы в начале мая 1945 года.

Антигитлеровский бунт в столице Чехословакии начался 5 мая, а на следующий день Красная армия развернула Пражскую наступательную операцию, которая продолжалась вплоть до 11 мая.

Ключевую роль в ликвидации немецкой группировки в столице Чехословакии и её окрестностях сыграли части 1-го Украинского фронта, которыми командовал Иван Конев.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, вермахт пытался жестоко подавить Пражское восстание, применив артиллерию, танки и авиацию. Для того чтобы помочь подпольщикам, войска 1-го Украинского фронта развернули наступление на сутки раньше запланированного срока.

Первым советским соединением, ворвавшимся в Прагу, стал 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии. На улицах чехословацкой столицы танкисты появились 9 мая в 04:00. Следом в Прагу вошли 9-й механизированный корпус 3-й гвардейской танковой армии, передовые части 13-й и 3-й гвардейских армий. Уже к 10:00 советские войска при поддержке местного населения полностью овладели всей Прагой.

«Это наш позор»

В беседе с RT эксперт РИСИ доктор исторических наук Оксана Петровская отметила, что в Чехии после событий 1968 года и краха социалистического режима сложилось неоднозначное отношение к действиям Красной армии в 1944—1945 годах.

По словам аналитика, более либеральные жители крупных городов республики поддерживают ликвидацию советских памятников. При этом население небольших населённых пунктов, наоборот, выступает за сохранение монументов красноармейцам.

Советские войска в Праге

© Министерство обороны РФ

Подобный раскол существует и в политической элите страны, говорит Петровская. Например, противником демонтажа мемориалов Красной армии и Ивану Коневу, в частности, является президент Чехии Милош Земан.

«Это наш позор, потому что, каким бы ни был Конев, памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тыс. Но также это был и символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тыс.», — сказал Земан в сентябре прошлого года, выступая по телеканалу TV Barrandov.

Петровская подчеркнула, что Чехия, в отличие от Польши, признаёт факт освобождения своей территории Красной армией. Однако отношение к историческому наследию СССР формируется и с учётом событий 1968 года, которые чехи воспринимают как вооружённую интервенцию под руководством Москвы.

«В целом в Чехии к социалистическому периоду относятся не очень хорошо. Но в данный момент проблема заключается ещё и в том, что левые силы страны теряют прежние позиции. Укрепляются прозападные партии. Такая ситуация позволяет сносить памятники без серьёзного политического резонанса», — констатировала Петровская.

Процесс демонтажа памятника Коневу в Праге

Facebook

© Ondřej Kolář, starosta Prahy 6

Аналогичной точки зрения придерживается и старший научный сотрудник отдела Восточной Европы ИНИОН РАН Юлия Щербакова. В разговоре с RT эксперт отметила, что ситуация с памятником Коневу свидетельствует о росте русофобских настроений в Чехии и нежелании властей обеспечить надлежащую защиту мемориалов красноармейцам.

«Ситуация в Чехии развивается в русле определённой русофобской политики, тон которой задают прозападные силы. Конечно, нельзя говорить, что это абсолютный тренд в стране: в чешском обществе полярные взгляды на миссию Красной армии, и есть запрос на дружественные отношения с Россией. Другое дело, что по этим вопросам чехи расколоты примерно пополам», — подытожила Щербакова.