Обработано 100% протоколов в Москве: Избирком огласил результаты

В Москве обработали 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы. Вперёд вырвались "Единая Россия" и КПРФ.

Появились данные обработки 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы по Москве. Согласно результатам, большинство голосов избирателей получили партия власти и коммунисты.

"Единая Россия" в Москве набрала 36,98% голосов. Результат КПРФ составил 22,66%. "Справедливая Россия" набрала 7,34%. У "Новых людей" - 7,09%. А за ЛДПР проголосовали 7,08%.

Партия "Яблоко" получила 4,89%. В то же время Партия пенсионеров получила 2,85% голосов, "Зелёные " - 2,40%, а Российская партия свободы и справедливости - 1,97%, приводит РИА Новости данные Мосизбиркома.

Итоги онлайн-голосования по Москве несколько отличаются:

"Единая Россия" - 44,77%.

КПРФ - 15,53%.

"Новые люди" - 7,86%.

ЛДПР - 7,45%.

"Справедливая Россия" - 6,84%.

Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На прошлой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.