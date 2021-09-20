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Обработано 100% протоколов в Москве: Избирком огласил результаты

20 сентября 2021, 19:05  •  218 • Политика
В Москве обработали 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы. Вперёд вырвались "Единая Россия" и КПРФ.
Появились данные обработки 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы по Москве. Согласно результатам, большинство голосов избирателей получили партия власти и коммунисты.
"Единая Россия" в Москве набрала 36,98% голосов. Результат КПРФ составил 22,66%. "Справедливая Россия" набрала 7,34%. У "Новых людей" - 7,09%. А за ЛДПР проголосовали 7,08%.
Партия "Яблоко" получила 4,89%. В то же время Партия пенсионеров получила 2,85% голосов, "Зелёные " - 2,40%, а Российская партия свободы и справедливости - 1,97%, приводит РИА Новости данные Мосизбиркома.
Итоги онлайн-голосования по Москве несколько отличаются:
"Единая Россия" - 44,77%.
КПРФ - 15,53%.
"Новые люди" - 7,86%.
ЛДПР - 7,45%.
"Справедливая Россия" - 6,84%.
Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На прошлой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.

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