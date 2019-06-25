Обозвал русских и быстро сбежал. Как украинские делегаты играли на публику в ПАСЕ

Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в связи с участием России в заседании. По крайней мере, именно так события трактует на личной странице в социальной сети Facebook украинский политики Ирина Геращенко.

"Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям - в четверг, - пишет Геращенко. - До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи, и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы".

Действительно, такие планы были. Но для начала украинцы в ПАСЕ решили устроить показательное выступление. Например, депутат Верховной рады Борисла Береза скандировал "все русские - ублюдки" на камеры многочисленных журналистов, а затем максимально быстро сбежал.

Российский телеведущий Евгений Попов, комментируя выходку Березы, написал:

"Это не просто фрик по фамилии Бляхер. Это официальный представитель Украины, член делегации Украины в ПАСЕ, представитель власти. И это существо говорит нам: "Все русские ублюдки". Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Любых. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна. Другой пока нет".

Напомним, все скандальные заявления украинских представителей посвящены решению ПАСЕ вернуть российскую делегацию, причём сделать это решено именно на условиях Москвы, без суррогатов.