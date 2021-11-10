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Обозреватель заявил о фатальной зависимости Германии из-за "Северного потока - 2"
10 ноября 2021, 01:15 • 51 • В мире
Журналист Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус считает, что проблема с газопроводом "Северный поток - 2" не разрешена и конфликт превратится в фатальный для страны.
Немецкий обозреватель Штефан Корнелиус считает, что Германия стоит перед опасностью быть зависимой от газа из России. Источником проблем автор считает газопровод "Северный поток - 2". По его мнению, немцы могут оказаться в фатальной зависимости, а потому, советует он, властям страны следует избежать этого сценария.
Корнелиус считает, что новые власти ФРГ должны пойти на крайние меры, чтобы избавиться от "российской газовой зависимости", которая якобы досталась ей в наследство от предшественников.
"Не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости. Проблема становится больше, а не меньше", - сетует он.
Журналист также озвучил меры, которые может предпринять Германия, чтобы избежать бесславного "порабощения".
По его мнению, немецкие политики должны прибегнуть к единственному способу борьбы с трубопроводом - "разделить владельца газа и оператора сети". Также он считает, что Берлину якобы придётся заморозить трубопровод ради политических целей, передаёт "ИноСМИ".
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