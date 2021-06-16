«Обозначить позиции»: о чём будут говорить в Женеве Владимир Путин и Джо Байден

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встречаются 16 июня в Женеве. Ожидается, что переговоры продлятся четыре-пять часов. За это время главы государств обсудят целый спектр тем. Как отмечают эксперты, в первую очередь речь идёт о попытке наладить впервые после долгого перерыва прямой диалог между Москвой и Вашингтоном.

В Женеве 16 июня стартует встреча президентов США и России — Джо Байдена и Владимира Путина. Предыдущий саммит России и США на высшем уровне прошёл в 2018 году в Хельсинки. Переговоры будут состоять из нескольких частей, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Первая — это беседа в узком составе, потом переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение: узкий состав, расширенный состав. Затем небольшой перерыв на чай-кофе, а затем переговоры продолжаются», — сказал Ушаков.

Вилла Ла Гранж в Женеве

© REUTERS/Denis Balibouse

Переговоры продлятся около четырёх-пяти часов с перерывами, сообщил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Мероприятие пройдёт на вилле Ла Гранж.

После переговоров запланированы две пресс-конференции — Путин и Байден по отдельности будут отвечать на вопросы журналистов. Первыми о таком формате заявили в Белом доме. По мнению американской администрации, раздельные пресс-конференции позволят лидерам донести итоги саммита как по темам, где возможно сотрудничество сторон, так и по вопросам, по поводу которых «возникают серьёзные поводы для беспокойства». Позднее в Кремле подтвердили, что президенты будут общаться с прессой по отдельности.

Комментируя решение отказаться от совместной пресс-конференции, Джо Байден заявил, что речь не идёт о «соревновании» между лидерами.

«Я всегда считал (и не говорю, что прессе этого знать не следует): это не соревнование, кто на пресс-конференции лучше преуспеет в том, чтобы поставить другого в неловкое положение, — суть в том, что я хочу очень чётко обозначить условия для улучшения отношений с Россией», — подчеркнул президент США.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман считает, что разделение пресс-конференций — правильное решение в данной ситуации, потому некоторые журналисты в погоне за сенсационными комментариями задают неуместные вопросы. По мнению эксперта, общение с прессой — третьестепенный вопрос для обоих лидеров в сложившейся ситуации.

«Сейчас главное — что президенты США и России вступили в прямой диалог после долгой паузы и на фоне серьёзного напряжения в мире. Если они договорятся о какой-то конкретике, то мы и так об этом узнаем по дальнейшим шагам обеих стран», — отметил Фельдман в беседе с RT.

Снижение напряжённости

Как уточнила ранее пресс-служба Кремля, ключевыми темами переговоров на высшем уровне станут перспективы развития двусторонних отношений, стратегическая стабильность и «актуальные вопросы международной повестки дня».

О планах американской стороны обсудить с Москвой вопросы стратегической стабильности сообщили и в Вашингтоне. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президенты «обсудят весь спектр актуальных вопросов». Кроме того, американская делегация намерена поднять в Женеве вопросы, связанные с положением дел в Белоруссии и на Украине, а также состояние ядерной программы Ирана.

Оба президента в преддверии встречи также рассказали журналистам о своих ожиданиях от саммита. Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что сторонам нужно в первую очередь восстановить контакты.

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы», — сказал президент.

Владимир Путин напомнил о вопросах, которые представляют взаимный интерес для Москвы и Вашингтона. Речь идёт, в частности, о стратегической стабильности, решении региональных конфликтов и заботе об экологии в глобальном масштабе.

© REUTERS/Denis Balibouse

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что снижение градуса негативной риторики в преддверии саммита со стороны Вашингтона является просто проявлением «профессионального подхода». Обе стороны стараются снизить напряжённость ради благоприятной атмосферы.

В то же время звучащие в США обвинения, согласно которым, власти России якобы стоят за кибератаками на американские объекты, Владимир Путин назвал фарсом. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее. И ни одного раза они не удосужились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения», — сказал Путин.

При этом из-за скандальных слов в свой адрес, прозвучавших ранее со стороны Джо Байдена, российский лидер не переживает. Речь идёт об эпизоде, когда Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, считает ли он российского коллегу «убийцей».

Отметим, что в преддверии женевского саммита журналисты снова обратились к Байдену с вопросом, придерживается ли он до сих пор высказанного в марте мнения о российском лидере. На этот раз глава Белого дома дал уклончивый ответ.

«Отвечу так: я считаю, что в прошлом он фактически признал, что есть определённые вещи, которые он делал или сделал бы. Послушайте, когда в эфире мне задали этот вопрос, я ответил на него честно. Но не думаю, что это имеет такое уж большое значение для предстоящей встречи», — сказал Байден.

Красные линии

Несмотря на некоторое смягчение публичной риторики в преддверии переговоров с российским коллегой, глава Белого дома продолжает утверждать, что Россия якобы пыталась вмешаться в американские выборы, а также была причастна к кибератакам в США.

«Когда я баллотировался и когда меня избрали, до инаугурации, я говорил ему (Владимиру Путину. — RT), что выясню, пытался ли он вмешаться в наши выборы, разберусь, участвовал ли он в совершённом нарушении кибербезопасности и так далее; а в таком случае с моей стороны последовала бы реакция. Так я и сделал. Проверил, у меня был доступ ко всей разведывательной информации. К этим действиям он был причастен. Я отреагировал и дал понять, что сделаю так и ещё раз», — заявил Байден.

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Также Байден ответил на вопрос, могут ли США выдавать России киберпреступников, совершивших атаки на российской территории.

«Если против России совершены преступления, а люди, совершившие их, укрываются в Соединённых Штатах, я нацелен на то, чтобы они были привлечены к ответственности», — отметил он.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова выдавать киберпреступников Вашингтону, если будут заключены соответствующие договорённости. Об этом глава российского государства сказал в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

Что же касается обвинений, звучащих в адрес Москвы, то российский лидер опроверг их в интервью NBC. Владимир Путин отметил, что американская сторона до сих пор не представила доказательств вмешательства России во внутренние дела США и причастности к кибератакам.

При этом, по словам Байдена, американская сторона не стремится к конфликту с Россией.

«Мы стремимся найти решение в том, что касается тех действий, которые считаем не соответствующими международным нормам, — это во-первых. Во-вторых, там, где мы можем работать вместе, это возможно в рамках некоей стратегической доктрины, по которой мы могли бы работать сообща; мы к этому готовы. Возможно, и в других областях. Обсуждается даже перспектива сотрудничества по климату», — заявил глава Белого дома.

В числе возможных сфер сотрудничества он назвал работу по ливийской проблематике, где США и Россия могут обеспечить коридоры для оказания жизненно важной помощи населению.

Выборы в США

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Эксперты полагают, что ещё одной важной темой обсуждения станет ситуация в Сирии, где присутствуют силы обеих стран.

«Россия ждёт, чтобы США перестали дестабилизировать ситуацию в САР, смирились с легитимностью президента Башара Асада. В Ливии же Россия ожидает, что США окажут содействие в урегулировании конфликта», — отметил Павел Фельдман.

Менее оптимистично настроен Александр Асафов.

«Не ожидаю, что Россия и США смогут договориться по вопросам Сирии и Ливии, поскольку стороны придерживаются слишком разных позиций», — заявил он в разговоре с RT.

Ядерный баланс

По мнению экспертов, одной из основных тем предстоящих переговоров станут вопросы стратегической стабильности.

Напомним, 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Распад соглашения произошёл по инициативе Вашингтона. О выходе США из договора в мае 2020 года объявил предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп. Однако и новая администрация Белого дома не попыталась вернуться в соглашение.

Аналогичная судьба ранее постигла Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США в одностороннем порядке покинули договор 2 августа 2019 года. Соглашение, заключённое Москвой и Вашингтоном в 1987 году, запрещало сторонам производить и развёртывать ракеты наземного базирования радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Reuters

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

Ещё один стратегический договор — СНВ-III — тоже оказался под угрозой по вине администрации Трампа. Соглашение обязывало США и Россию сократить количество носителей межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и боезарядов.

Договор истекал в начале 2021 года, однако Вашингтон упорно отказывался пролонгировать его. Американская сторона требовала, чтобы ограничения распространялись также на Китай.

Однако новая американская администрация всё же согласилась продлить двустороннее соглашение, обмен соответствующими нотами между МИД России и американским посольством состоялся в феврале 2021 года.

Как считает Павел Фельдман, на предстоящем саммите речь пойдёт о возвращении к разорванным военно-стратегическим договорённостям.

«С учётом того что Россия и США — крупнейшие ядерные державы, это могло бы сделать глобальную архитектуру безопасности устойчивой, сделать будущее всего человечества более предсказуемым. В этой связи возвращение к ДРСМД в данном случае было бы хорошим, серьёзным нормативным шагом к восстановлению если не доверия и сотрудничества между странами, то к холодным, прагматичным и предсказуемым отношениям», — подчеркнул эксперт.

Вопрос приоритетов

Эксперты также отмечают, что Путин и Байден не ограничатся обсуждением сирийской и ливийской проблематики в блоке, посвящённом международным вопросам.

«Американская сторона заявила весьма широкую, избыточную повестку, но на деле если вопросы отношений с Китаем, КНДР и иранской ядерной сделки и будут подниматься, то только по касательной. Основные темы — Украина, «Северный поток — 2», вопросы российско-американских отношений», — считает Александр Асафов.

Напомним, информация о готовящейся встрече Владимира Путина и Джо Байдена вызвала настоящий переполох в Киеве. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не допустит заключения каких-либо договорённостей относительно Украины за её спиной.

Владимир Зеленский

© REUTERS/Gleb Garanich

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, опасения украинского руководства имеют под собой основания.

«Вряд ли Украина станет центральной темой этих переговоров», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Павел Фельдман. По его словам, в списке будущих тем Украина явно находится не на первом месте.

«Возможно, тревога Киева связана с тем, что украинская сторона начала ощущать потерю к себе интереса со стороны Вашингтона. Для США сейчас намного интересней, к примеру, тема отношений с КНР. Возможно, что Джо Байден попробует призвать Путина присоединиться к антикитайской кампании, начатой США. Однако, даже если такое предложение и прозвучит, для России оно невыгодно: Москва не станет жертвовать своими отношениями с Поднебесной», — считает эксперт.

Эксперты солидарны в том, что от саммита не следует ожидать каких-то сиюминутных результатов, поскольку между США и Россией накопилось слишком много противоречий.

«Каких-то ярких жестов ожидать не приходится, хотя лидеры обсудят самые острые вопросы. Однако какие-то локальные решения всё же могут быть приняты», — считает Александр Асафов.

По мнению Владимира Шаповалова, максимальным результатом станет сам факт диалога между странами после большого перерыва.

«Если лидеры смогут обозначить позиции и договориться о продолжении общения — это уже будет хороший результат», — подытожил эксперт.