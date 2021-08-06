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Обозлённая толпа изувечила премьер-министра на Карибах

06 августа 2021, 07:10  •  188 • В мире
В столице карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Кингстауне обозлённая толпа изувечила премьер-министра. Протесты начались после введения обязательной вакцинации.
Власти Сент-Винсента и Гренадин ввели обязательную вакцинацию для государственных служащих. Для этого внесена поправка в Закон об общественном здравоохранении.
Народ вышел на улицы. Обозлённая толпа изувечила премьер-министра Ральфа Гонсалвеша, сообщает портал News784. Политик попытался пройти через толпу протестующих. Сообщается, что его светлая рубашка была залита кровью.
Травмы 74-летнего Гонсалвеша не представляют угрозы для жизни. Ему была оказана первая помощь.
"Уже возникли вопросы, почему служба безопасности премьер-министра позволила ему пройти сквозь толпу демонстрантов", - пишут авторы публикации.
Отмечается, что в ходе протестов был ранен ещё один человек. Его госпитализировали.

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