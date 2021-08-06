Обозлённая толпа изувечила премьер-министра на Карибах

В столице карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Кингстауне обозлённая толпа изувечила премьер-министра. Протесты начались после введения обязательной вакцинации.

Власти Сент-Винсента и Гренадин ввели обязательную вакцинацию для государственных служащих. Для этого внесена поправка в Закон об общественном здравоохранении.

Народ вышел на улицы. Обозлённая толпа изувечила премьер-министра Ральфа Гонсалвеша, сообщает портал News784. Политик попытался пройти через толпу протестующих. Сообщается, что его светлая рубашка была залита кровью.

Травмы 74-летнего Гонсалвеша не представляют угрозы для жизни. Ему была оказана первая помощь.

"Уже возникли вопросы, почему служба безопасности премьер-министра позволила ему пройти сквозь толпу демонстрантов", - пишут авторы публикации.

Отмечается, что в ходе протестов был ранен ещё один человек. Его госпитализировали.