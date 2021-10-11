Обозленный Эрдоган дал обещание самостоятельно добить террористов в Сирии

Реджеп Эрдоган. Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Боевики вывели президента из себя

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил, что больше не способен терпеть выходки членов террористических организаций, которые продолжают орудовать на территории Сирии. Главнокомандующий настолько рассвирепел, что пообещал лично проконтролировать уничтожение боевиков.



Эрдоган уверяет, что подконтрольному ему государству помощь не нужна. Турция способна нейтрализовать террористическую угрозу в Сирийской Арабской Республике самостоятельно. Глава турок особо подчеркнул, что "чаша его терпения переполнена". Бесчинства террористических элементов на сирийской территории задели главнокомандующего за живое, и теперь он готов выйти на тропу непримиримой войны с боевиками.

Турецкий лидер почувствовал в себе готовность к самым решительным мерам после того, как было совершено нападение на турецкие вооруженные силы, в ходе которого двое офицеров распрощались с жизнью. Сообщается, что за этой атакой стоят курды, входящие в движение "Рабочая партия Курдистана" (эта организация запрещена на территории Турции).

Гибель турецких вояк стала последней каплей, и теперь, по словам Эрдогана, боевикам несдобровать.

"Турция готова добить источник угрозы с севера Сирии", – передает слова главнокомандующего издание Daily Sabah.

Эрдоган особо подчеркнул, что такую спецоперацию Анкара может провести самостоятельно. Однако, если союзники изъявят желание, они могут подключиться к карающему удару Турции.

К слову, недавно в прессе появились сообщения о серьезном заболевании главы Турции. Некоторые обратили внимание, что в последнее время главнокомандующий с трудом ходит и периодически заговаривается.