Обозленного Лукашенко уличили во лжи о России

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

В правительстве РФ отреагировали на желчное заявление Батьки

Президента Белоруссии Александра Лукашенко уличили во лжи. Его высказывание о том, что Россия "полыхает" от вируса COVID-19 является неправдоподобным, заявили в правительстве РФ.

В официальном сообщении объясняется, что Москва закрыла границу с Минском не из вредности, а из-за того, что он не принимает "адекватных мер", чтобы избежать распространения коварной инфекции. Иными словами, соседнее государство не обращает внимания на рекомендации ВОЗ. К тому же закрытие границы обсуждалось на правительственном уровне, отмечается в послании.

"В телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны", – уточняется в тексте.



На этом фоне поведение Александра Григорьевича непонятно вдвойне. А лишь наталкивает на мысль о том, что "ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России".

Напомним, ранее в понедельник, 16 марта, Батьку возмутило решение России. Он заверял, что его республике не угрожает новая коронавирусная инфекция, тогда как в РФ дела обстоят не лучшим образом.