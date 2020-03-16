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Обозленного Лукашенко уличили во лжи о России

16 марта 2020, 21:35  •  174 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В правительстве РФ отреагировали на желчное заявление Батьки
Президента Белоруссии Александра Лукашенко уличили во лжи. Его высказывание о том, что Россия "полыхает" от вируса COVID-19 является неправдоподобным, заявили в правительстве РФ.
В официальном сообщении объясняется, что Москва закрыла границу с Минском не из вредности, а из-за того, что он не принимает "адекватных мер", чтобы избежать распространения коварной инфекции. Иными словами, соседнее государство не обращает внимания на рекомендации ВОЗ. К тому же закрытие границы обсуждалось на правительственном уровне, отмечается в послании.
"В телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны", – уточняется в тексте.
На этом фоне поведение Александра Григорьевича непонятно вдвойне. А лишь наталкивает на мысль о том, что "ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России".
Напомним, ранее в понедельник, 16 марта, Батьку возмутило решение России. Он заверял, что его республике не угрожает новая коронавирусная инфекция, тогда как в РФ дела обстоят не лучшим образом.

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