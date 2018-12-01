«Обоюдный настрой»: Песков озвучил условие для подготовки новой встречи Путина и Трампа

Песков назвал условие, при котором можно готовить встречу Путина с Трампом. Пресс-секретарь заявил, что для этого необходим «обоюдный настрой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил главное условие для подготовки новой встречи главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По словам главы президентской пресс-службы, прежде всего необходим обоюдный настрой сторон переговоров.

Отвечая на вопросы журналистов о том, когда планируется провести новую встречу Путина и Трампа, раз переговоры на саммите G20 сорвались, Песков заявил, что нельзя планировать подобные мероприятия в одностороннем порядке. Это возможно только при обоюдном настрое.

«Встречу с Трампом можно планировать с двух сторон, ее невозможно планировать с одной стороны», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что отсутствие встреч между лидерами приводит к росту напряженности между странами. При этом чем дольше наболевшие вопросы не обсуждаются, тем выше напряженность.