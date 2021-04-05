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Обойдёмся без "Калибров". Попов рассказал, как "надавать по щам" Украине, идущей войной на Донбасс

05 апреля 2021, 23:40  •  99 • Политика
Российский телеведущий Евгений Попов рассказал, как "надавать по щам" Украине, идущей войной на Донбасс. По его словам, Москва может обойтись без всяких "Калибров".
Журналист считает, что российские власти должны действовать превентивно и не дожидаться, когда украинские танки начнут пересекать линию соприкосновения. Он отметил, что Москва может эффективно воздействовать на Киев, причём не военными, а экономическими средствами.
Для начала Попов предлагает прекратить транзит всех углеводородов через территорию Украины, поскольку перекачка нефти и газа приносит украинскому бюджету существенные доходы. Кроме того, телеведущий призвал власти запретить всем российским партнёрам перепродавать покупаемое у России сырьё. Прописать в контракте специальный пункт о том, что всё экспортируемое топливо предназначено исключительно для внутреннего потребления.
Таким образом Москва лишит Украину возможности приобретать российский газ через европейский реэкспорт. А в случае, если украинская армия действительно перейдёт в наступление на Донбасс, необходимо принять ещё более жёсткие меры, считает Попов.
Надавать по щам киевской банде можно и без применения "Калибров", - пишет журналист в Telegram.
Скриншот:Telegram/popovrtr

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