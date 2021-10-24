Обойдутся ли поляки без денег Евросоюза?

Брюссель рвётся к власти над Европой, но встречает сопротивление

В последние пару недель Европейский союз потряхивает всё сильнее. Похоже, вызванные «пандемией» проблемы в экономике слизали масло с брюссельской булочки к утреннему кофе, которой так не хватало бывшим странам-членам Совета экономической взаимопомощи, когда они 22 июня 1991 года распускали СЭВ, чтобы бежать в западную экономику. За тридцать минувших лет социалистическое содружество завершило полный круг от обольщения западной демократией и развала собственных экономик до судорожного поиска места на рынке товаров и услуг, который давно поделён и освоен. Сегодня в натянутых отношениях между странами ЕС всё чаще слышится сухой треск.

И дело не только о том, что сегодня немцы получают в среднем в месяц 2315 евро, а болгары – 544; бельгийцы – 2170, а венгры – 750; шведы – 2507, а румыны – 703 евро. В общем и целом убежавшие за маслом и через 30 лет не дотягивают до 1000 евро в месяц, тогда как остальные получают от 2000 и выше. Еще обиднее другое. Объединённая во имя демократии и свободного рынка Европа была бесцеремонна на рынке сбыта бывшего соцлагеря – это стерпели. Но теперь Брюссель взялся управлять гораздо более тонкой материей – национальным самосознанием беглецов из социализма. Главный рефлекс любой бюрократии – её размножение. Начавшие в 1952 году с Европейского объединения угля и стали (European Coal and Steel Community), то есть с функций сугубо экономических, брюссельские чиновники, не представляющие собой ни государства, ни избирателей, рвутся к власти над всей Европой.

Брюссель потерпел в 2004 году поражение с собственной конституцией, которая расширяла полномочия Европарламента до решения проблем с состоянием гражданских свобод, пограничного контроля и иммиграции, работой судебных и правоохранительных структур всех стран ЕС. Однако через три года Брюссель всё же присвоил себе эти полномочия Лиссабонским договором. С тех пор «брюссельский пояс» затягивает Европу всё туже.

Польша взбунтовалась раньше других. Начавшийся 20 октября очередной саммит ЕС поставил Варшаву к барьеру: кризис вспыхнул после того, как Польша вернула приоритет национального законодательства над законодательством ЕС. 7 октября Конституционный суд Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о приоритете европейского права конституции республики. В ответ Брюссель заморозил обещанные Варшаве на борьбу с последствиями «пандемии» 57 миллиардов евро в рамках Национального плана реконструкции. «Брюссельский пояс» затянулся туже.

Перед саммитом Манфред Вебер, глава ведущей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП), заявил о возможном выходе Польши из состава Евросоюза. «Что бы ни случилось дальше, поляки, скорее всего, понесут издержки из-за балансирования их правительства на грани войны», – пишет Project Syndicate.

Для Польши этот выбор сложен. С мая 2004 года, когда она вступила в ЕС, по середину текущего года Варшава получила от Брюсселя 206 миллиардов евро в год и ждет еще 170 миллиардов в ближайшие семь лет. Польша – крупнейший выгодополучатель в ЕС, но тем не менее вызов Евросоюзу поляки бросили. «Европейская комиссия ясно дала понять, что Польша должна отступить, чтобы получить средства ЕС, – отмечает Project Syndicate. – Однако… президент Национального банка Польши Адам Глапиньский утверждает: "Мы прекрасно обойдемся без средств Евросоюза"».

Напомним, что Польша так и не перешла на евро в отличие от прибалтийских соседей – Литвы, Латвии и Эстонии, которые, потеряв независимость в денежно-кредитной политике, потеряли и инструменты стимулирования экономического роста монетарными методами.

Утрата рычагов управления собственной экономикой, принуждение к отказу от национального права, навязывание безнравственности как новой «толерантной культуры» – не слишком ли много? Этот вопрос задают себе сегодня не только поляки.

Премьер-министр Словении Янез Янша (Janez Jansa), который сейчас председательствует в Совете ЕС, обвинил Еврокомиссию в политическом злоупотреблении принципом верховенства закона. Еврокомиссия, считает он, не должна вмешиваться в политические вопросы, но «всё изменилось с приходом Урсулы фон дер Ляйен». Случись такое лет 15 назад, Урсула едва ли удержалась бы в Еврокомиссии больше недели, говорит Янша.

В Румынии сентябрьский опрос общественного мнения INSCOP показал, что более двух третей граждан страны считают, что правительство должно защищать интересы их государства, когда это противоречит законам Евросоюза, даже если это чревато выходом из ЕС; сегодня такой выход устраивает более 64 процентов румын.

Томио Окамура

За референдум по выходу Чехии из Евросоюза выступает чешская партия «Свобода и прямая демократия», входящая в правительственную коалицию. Её лидер Томио Окамура (Tomio Okamura) готов предложить законопроект, который мог бы привести к референдуму о выходе из ЕС

Литва требует от Брюсселя изменений в миграционном праве ЕС, чтобы предотвратить проникновение в страну нелегальных мигрантов.

Даже Королевство Норвегия, не член Евросоюза, но с 1994 года входящее в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), задумалось о том, чтобы пересмотреть договор о ЕЭЗ для укрепления своего суверенитета. Там считают, что страна должна выйти из Шенгенской зоны и «сказать нет» чрезмерной опеке бюрократов из Брюсселя. Это притом что 80 процентов норвежского экспорта идёт в ЕС при 60 процентах импорта оттуда.

В таком количестве претензии к брюссельской бюрократии со стороны европейских государств, кажется, ещё не скапливались....