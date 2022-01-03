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Обойдутся без Украины: В ФРГ подтвердили встречу на троих

03 января 2022, 16:10  •  180 • Политика
Кабмин ФРГ подтвердил встречу советника канцлера с представителями России и Франции.
В вопросе урегулирования на Украине Германия продолжает делать ставку на дипломатию, заявили в правительстве ФРГ.
"Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах в "нормандском формате" - ред.) актуально до сих пор. Украинский кризис можно решить лишь дипломатией", - заявили в ФРГ
На неделе состоится встреча советника канцлера ФРГ с коллегами из России и Франции.
Советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегами. О конкретной дате станет известно позже,
- передаёт ТАСС слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.
Также представитель канцлера подчеркнул, что о контактах канцлера с первыми лицами пока ничего не известно. О вероятной встрече Шольца с Путиным писал Царьград.
"О возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего", - прокомментировал представитель правительства ФРГ вопрос о вероятной встрече Шольца с Путиным. Ранее о подготовке встречи сообщали источники Bild.

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