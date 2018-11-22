Обострений не надо: Москва ответила Киеву и ЕС

Москва предостерегла мировое сообщество и – в первую очередь – Киев, от эскалации обстановки в Азовском море после заявления президента Украины Петра Порошенко о переброске усиленных военных соединений к российско-украинским морским границам.

«Российская Федерация серьезно обеспокоена в связи с продолжающимися попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море. Очередное нагнетание напряженности между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Москва также выразила сожаление в связи с конфронтационным курсом Киева на дестабилизацию российско-украинских связей, а также в связи с поддержкой такого поведения со стороны ряда государств, включая страны-члены Европейского союза.

«Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе. С момента воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией, эти территории составляют неотъемлемую часть Российской Федерации, которая в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову», — указал МИД РФ.

Министерство подчеркнуло, что

проводимые около Крыма мероприятия соответствуют международному праву, направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России.

«Азовское море – внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов», — напомнили в МИД РФ.

В Москве также сообщили, что проверки сотрудниками береговой охраны Пограничной службы ФСБ России судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны, а увеличение их числа с апреля вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, а не желанием оказать политическое либо экономическое давление на Украину, как это пытаются представить в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе.

«Действия российских пограничников не носят дискриминационного характера. 48% судов (720 из 1492), осмотренных в апреле-октябре 2018 г., проследовали в российские порты или из них. Вопреки заявлениям Украины, суда под российским флагом также инспектируются. Вопреки заявлениям Киева и Брюсселя, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. Дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста», — указали в МИД.

Российская стороны также указала, что действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию Азовского моря.

«Российская Федерация предупреждает, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия», — резюмировали в МИД, добавив, что Москва всегда готова к конструктивному диалогу с Киевом.

Днем ранее стало известно, что на Украине появится новое управление морской охраны – об этом заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины. Он отметил, что это управление возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя.

«Для прикрытия территории Украины от вторжения с моря мы делаем большие шаги по переоснащению частей пограничников. По лучшим мировым стандартам сформированы подразделения оперативного реагирования «ДОЗОР». В частности они будут проводить специальные действия на воде», — добавил украинский лидер.

Накануне Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Федерика Могерини заявила, что Евросоюз недоволен поведением России в Азовском море и намерен применить в ближайшее время «соответствующие» меры.

«Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами - членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели. Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море», — цитирует европолитика ФАН.

Тремя днями ранее статс-секретарь и заместитель главы МИД России Григорий Карасин встретился с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид и обсудил растущее военное присутствие Украины в Азовском море, передает НСН.

Азовское море входит в зону ответственности Черноморского флота РФ. Эксперты отмечают многократное превосходство в количестве и качестве российских сил в этом регионе над украинскими. Россия представлена здесь 25 тысячами военных, дивизией надводных кораблей, двумя бригадами кораблей охраны водного района, бригадами ракетных катеров, десантных и разведывательных кораблей, подводных лодок и другими подразделениями – всего около трех тысяч судов.