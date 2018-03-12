Обострение венгерского вопроса в Румынии

Румынский премьер пригрозил вешать венгров рядом с их флагами

В румынской Трансильвании (Секейский край) 3 тысячи местных венгров-секеев вышли на демонстрацию протеста с требованием предоставить им автономные права.

Венгрия уступила Трансильванию Румынии по итогам Первой мировой войны. В 1940 г. Румыния вернула венграм северную Трансильванию, оставив за собой её южную часть. Секеи в румынской Трансильвании составляют 75% населения, всего в 19-миллионной Румынии проживает 1,2 млн. венгров, что превращает венгерский вопрос в один из самых горячих для румынского правительства.

Председатель Палаты депутатов Румынии назвал требования трансильванских венгров неприемлемыми и неконституционными. В январе 2018 г. румынский премьер Михай Тудосе пригрозил вешать секеев рядом с их флагами, что вызвало бурную реакцию венгерского МИД и самих секеев. До сих пор вешать сепаратистов предлагали только на Украине. Теперь эта мода завелась и в Европе.

Слова румынского премьера ещё больше разожгли в секеях жажду автономии. «Мы, секеи… и те, кто солидарны с нами в стране и за рубежом, следуя путём правды и демократии… призываем к территориальной автономии Секейского края», – говорится в обращении демонстрантов к правительству Румынии.

В ближайшее время следует ожидать обострения секейского вопроса в связи с приближающимися парламентскими выборами в Венгрии. Две ведущие политические силы, правящая партия «Фидес» и оппозиционная «Йоббик», выступают в защиту секеев и с требованием к Бухаресту провести административную реформу для наделения Секейского края автономией в составе Румынии.

Пребывание Венгрии и Румынии в ЕС и НАТО к снижению напряжённости между венграми и румынами не привело. Европейская солидарность оказалась пропагандистским мифом.