Обострение в Сирии: Путин обсудил ситуацию с Совбезом

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, поводом для таких переговоров стало обострение ситуации на северо-востоке арабской республики.

Он отметил, что участники совещания также обсудили начало работы конституционного комитета Сирии.

«Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию», — подчеркнул Песков.

Кроме того, на совещании рассматривались текущие вопросы внутрироссийской повестки.

В этот же день по инициативе Анкары состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщили на сайте российского МИД. В заявлении министерства указано, что Лавров и Чавушоглу подробно обсудили урегулирование ситуации в Сирии.

Особое внимание они уделили ситуации на северо-востоке арабской республики.

Согласно опубликованному сообщению, кульминацией диалога стала условная договоренность министров о продолжении диалога для укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества во всех сферах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 октября, выступая перед функционерами Партии справедливости и развития, заявил, что Анкара в ближайшие дни может принять решение о проведении военной операции на севере Сирии. «Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — сказал он.

Турецкий лидер назвал целью операции очистку приграничной с Турцией территории Сирии от сил самообороны сирийских курдов, а также создание там зоны безопасности.

На следующий день после такого заявления телеканал CNN Turk сообщил, что на турецко-сирийской границе увеличилось число военных и единиц военной техники Турции.

По данным канала, стягивание этих сил заметили в пограничном городе Акчакал. Турция направила на границу с САР Двадцатую бронетанковую бригаду, уточнили журналисты.

Вашингтон при этом поспешил откреститься от этой операции. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм указано, что американские вооруженные силы не будут поддерживать турецкую военную операцию на севере Сирии или участвовать в ней.

Более того, по ее словам, ВС США даже не будут находиться поблизости от места проведения этой операции.

Как сообщил 7 октября Эрдоган, США начали отводить свои войска с сирийских территорий на северо-востоке страны. По словам турецкого лидера, Соединенные Штаты приступили к отводу войск после его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом вечером 6 октября. «Начался процесс вывода войск, как и обещал господин президент», — сказал Эрдоган.

Дональд Трамп позже отметил, что в районе, где турецкие военные начали операцию против сирийских курдов, находились 50 американских военнослужащих и во избежание больших проблем в разговоре с Эрдоганом он призвал его не вредить кому-либо из его людей. Американский лидер подчеркнул, что не хочет, «чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось».

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Позицию главы государства поддержали и в Пентагоне. «Как и президент США, министерство обороны ясно заявило Турции, что не поддерживает операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не поддержат и не будут вовлечены в эту операцию. Министр обороны Марк Эспер и глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли подчеркнули в разговоре с турецкими коллегами, что односторонние действия создают риски для Турции», — предупредили американские военные.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем еще 28 сентября в ходе 74-й сессии ГА ООН называл попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии нарушением международного права и Устава ООН.

Он обратил внимание, что США и Турция до сих пор сохраняют незаконное военное присутствие на севере арабской республики.

Муаллем считает, что американская и турецкая стороны «настолько высокомерны, что проводят обсуждения о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, как будто речь идет о создании такой зоны на американской или турецкой земле».

«Это нарушение международного права и Устава ООН», — возмутился глава сирийского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он утверждал, что в провинции Идлиб террористы удерживают сирийцев «в качестве живого щита». По его словам, террористы там продолжают обстреливать «близлежащие жилые кварталы», применяя ракеты и минометы. К тому же, как он заявил, боевики не позволяют мирным жителям покинуть этот район.