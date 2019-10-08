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Обострение в Сирии: как США собираются покарать Турцию

08 октября 2019, 16:39  •  134 • Война
Президент США Дональд Трамп заявил, что в районе, где турецкие военные 7 октября начали операцию против сирийских курдов, находились 50 американских военнослужащих. Трамп отметил, что во избежание больших проблем в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он призвал его не вредить «кому-либо из наших людей», передает ТАСС.
Американский лидер отметил, что не хочет, «чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось».
Данную позицию поддержали и в Пентагоне.
«Как и президент США, министерство обороны ясно заявило Турции, что не поддерживает операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не поддержат и не будут вовлечены в эту операцию. Министр обороны Марк Эспер и глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли подчеркнули в разговоре с турецкими коллегами, что односторонние действия создают риски для Турции»,
— предупредили в военном ведомстве США.
Данная реакция Вашингтона вызвана ударом турецкой авиации по базе арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Хасеке. Атака была совершена в окрестностях города аль-Маликия. Вместе с тем сведений о жертвах в результате удара в настоящее время не поступало.
Курдские вооруженные формирования в Сирии ведут борьбу с радикальными исламистскими группировками, однако Анкара считает террористическими и сами силы курдов.
В целом, Анкара в своих оценках опирается на тот факт, что сталкивается с вооруженной борьбой курдов за свою автономию на территории Турции. Трения же Анкары и Вашингтона из-за этого вопроса начались еще во времена президентства Барака Обамы. Однако они серьезно обострились как раз при Трампе.
Теперь же в отношениях Турции и США появилась еще одна точка напряжения – Анкара приобрела у России комплексы С-400, что вызывает открытое раздражение со стороны американских политиков.
Глава Белого дома уже пригрозил Турции серьезными экономическими санкциями и сделал недвусмысленное предупреждение в твиттере. США, по его словам, разрушат экономику Турции, если та предпримет какие-либо действия, выходящие «за рамки».
«Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица Земли», — написал президент США. Это первое открытое заявление такого рода в адрес второго по значению после Израиля союзника США в регионе.
Масла в огонь добавляет тот факт, что Турция — многолетний член НАТО, а на ее территории находится база «Инджирлик». Она имеет важное военное значение для США, с нее, в частности, осуществляются боевые вылеты в Сирию. На базе служат 1,5 тыс. солдат и офицеров из числа 2,2 тыс. военных и гражданских лиц США в Турции. Именно здесь делал в 1960 году остановку американский пилот-разведчик Гарри Пауэрс перед миссией по съемке военных объектов в СССР, где он был сбит.
Впрочем, если США примут решение уйти из Турции, базу без особых проблем могут принять новые страны НАТО — такие как Болгария и Румыния. Правда, стоит отметить, что речи об этом все же пока не идет.
Однако США ранее уже ограничили военное сотрудничество с Турцией по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара была активным участником программы. Теперь же Турция рассматривает возможность закупки российских самолетов истребителей Су-35 и Су-57. По крайней мере, такие заявления уже были сделаны.
Американские сенаторы, в свою очередь, уже угрожают лишить Турцию членства в НАТО. Сенатор-республиканец США Линдси Грэм сообщил, что готов представить законопроект о приостановке ее участия в альянсе в связи с военной операцией в Сирии.
Заявление выглядит как сигнал, так как Грэм считается фигурой, близкой к президенту США. Согласно законопроекту, который поддерживают сенаторы от обеих партий, в отношении Турции планируется ввести санкции. Как заявил Грэм, документ против Анкары будет представлен в случае вторжения Турции в Сирию и нападения на курдские силы.
Приостановка членства Турции в НАТО может стать прецедентом для альянса, единственный пример — добровольная приостановка участия Франции времен Шарля Де Голля в военных структурах блока.
При этом, как ранее отмечал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, «сегодня для Турции членство в НАТО не является столь жизненно необходимым, как это выглядело, к примеру, в годы «холодной войны». Тогда Анкара действительно представляла собой передовой рубеж обороны НАТО на юго-восточном фланге военно-политического блока и, по мнению стратегов Запада, в те годы должна была служить непреодолимым препятствием на пути распространения коммунизма», — писал Ходаренок.
«Современная Россия больше не представляет угрозы для Турции. Ближайшие соседи Анкары, еще недавно представлявшие собой мощных региональных игроков, или повержены и дефрагментированы, как Ирак, или же, как Иран, измучены санкциями, лишены доступа к передовым технологиям и кредитам Запада и существенно отстали в строительстве современных и высокотехнологичных вооруженных сил. Вполне возможно, что в будущем Турции членство в НАТО потребуется для сдерживания ядерного Ирана, но это пока весьма далекая перспектива, которая может и не стать реальностью», — пишет обозреватель «Газеты.Ru».
Cтоит отметить, что жесткие заявления Трампа в адрес Анкары звучат на фоне заявлений президента США о скором выводе войск из Сирии и фактическом прекращении помощи курдским отрядам. Об этом Трамп дал понять в своей записи в твиттере в понедельник 7 октября: «Они (курды — «Газета.Ru») сражались с Турцией десятилетиями. Я сдерживал эту битву почти три года, но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых — племенные, и вернуть наших солдат домой», — написал президент США в твиттере.

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