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Обострение в Карабахе - "это удар по Путину": России бросили вызов, и есть лишь одно верное решение
28 сентября 2020, 16:35 • 100 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев уверен, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе - часть гибридной войны и вызов России, более того - "это удар по Путину". Однако прямо сейчас у нас есть лишь одно верное решение проблемы.
Ситуация в Нагорном Карабахе далека от стабильной. В выходные мы обсуждали обострение ситуации, а к сегодяшнему дню речь идёт уже о полномасштабной войне, хоть и локального характера. Территорию делят Армения и Азербайджан, однако и Россию пытаются втянуть в этот конфликт. И мы должны сделать всё возможное, чтобы не допустить подобного втягивания, уверен учредитель Царьграда Константин Малофеев.
Методика нашей внешней политики основана на решениях одного человека, напомнил Константин Малофеев. Таким образом, расширение фронтов отвлекает его от концентрации на внутренней политике, в которой сложилась тревожная ситуация.
У России сегодня есть несколько приоритетов во внешней политике. Это созыв ядерной пятёрки в составе постоянных членов Совбеза ООН, а также поиск решения конфликта на юго-востоке Украины, где не остывают военные действия. Кроме того, Россия нацелена на укрепление мира в Сирии.
Главное - не дать втянуть Россию в войну, уверен Константин Малофеев. Фото: Царьград
Важной точкой является и договор с Саудовской Аравией по вопросу цен на нефть. Наконец, мы заинтересованы в отражении удара глобалистов, ведущих полноценную сетевую войну против Белоруссии, с целью скинуть Лукашенко и повторить в Минске сценарий украинского Майдана, напомнил Малофеев. В подобной ситуации открытие нового фронта - на этот раз карабахского - усложнит ситуацию существенно.
"В Карабахе нас не ждёт столь же очевидная, как в Сирии, победа, - уверен Малофеев. - Выбрав одну из сторон, Россия никак не укрепит международный авторитет. Последующее нетрудно предугадать. Сторона, не избранная Россией, будет немедленно объявлена США правой и получит максимальную поддержку от наших геополитических противников".
На сегодня российская сторона может принять единственно верное решение. Быть миротворцем в конфликте Армении и Азербайджана. Константин Малофеев уверен:
А миротворческий контингент Россия могла бы посадить на линии разграничения в качестве гаранта мира на переговорах, добавил учредитель Царьграда.
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