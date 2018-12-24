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Обострение в Донбассе продолжается: От снаряда, выпущенного ВСУ, рухнула половина жилого дома
24 декабря 2018, 20:39 • 19 • В мире
В Донецкой Народной Республики украинские силовики продолжают вести обстрелы населенных пунктов. В результате минометного огня, открытого ночью по населенному пункту Зайцево, обрушилась половина жилого дома.
В Донбассе ВСУ продолжают вести острелы республик с линии разграничения сторон. Так, на севере Горловки, в населенном пункте Зайцево, снаряд попал в жилой дом. Произошло это во время ночного обстрела.
Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, минометный огонь по Зайцеву украинские силовики открыли около трех часов ночи. Снаряд попал в жилой дом по улице Брусилова. Половина дома обрушилась. Жертв и пострадавших удалось избежать, передает Novorosinform.org.
Как ранее писал Царьград, даже в преддверии новогодних праздников никаких предпосылок для деэскалации конфликта в Донбассе не наблюдается. Только за минувшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) порядка 140 раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по территории ДНР 70 минометных снарядов калибром 120 и 82 мм.
Ополченцы продолжают фиксировать стягивание Украиной войск и тяжёлой военной техники к линии фронта.
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