В Донбассе ВСУ продолжают вести острелы республик с линии разграничения сторон. Так, на севере Горловки, в населенном пункте Зайцево, снаряд попал в жилой дом. Произошло это во время ночного обстрела.

Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, минометный огонь по Зайцеву украинские силовики открыли около трех часов ночи. Снаряд попал в жилой дом по улице Брусилова. Половина дома обрушилась. Жертв и пострадавших удалось избежать, передает Novorosinform.org.

Как ранее писал Царьград, даже в преддверии новогодних праздников никаких предпосылок для деэскалации конфликта в Донбассе не наблюдается. Только за минувшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) порядка 140 раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по территории ДНР 70 минометных снарядов калибром 120 и 82 мм.

Ополченцы продолжают фиксировать стягивание Украиной войск и тяжёлой военной техники к линии фронта.