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Обострение перед Новым годом: В Донбассе сообщили о попытке ВСУ сорвать перемирие

31 декабря 2018, 11:54  •  51 • В мире
Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении перемирия, приуроченного к Новому году. Обострение ситуации перед праздниками произошло, несмотря на вступившее в силу перемирие, объявленное с 29 декабря. Как заявили бойцы Донбасса, ВСУ за прошедшие сутки трижды нарушило действовавший режим тишины.
В Донбассе со стороны ВСУ за минувшие сутки было трижды нарушено объявленное с 29 декабря "новогоднее перемирие". Как сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, украинские военные за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию республики.
Отмечается, что ВСУ применили стрелковое и крупнокалиберное оружие, а также минометы калибром 120 и 82 мм. По информации Луганской народной милиции, атакам подверглись населенные пункты Донецкий и Желобок.
В Донецкой народной республике также сообщили о случаях срыва новогоднего перемирия. В частности, обстрелы со стороны ВСУ фиксировались близ поселка Спартак в населенном пункте Авдеевка.
Украинская сторона также обвиняет бойцов Донбасса в арушениях. Как заявил представитель ВС Незалежной, якобы обстрелы произошли в районе поселка Новотошковское, а также населенного пункта Водяное.
В результате попыток срыва временного "режима тишины" пострадавших и жертв нет,
Ранее сообщалось, что контактная группа утвердила перемирие в Донбассе на период новогодних праздников.

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