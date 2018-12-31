Обострение перед Новым годом: В Донбассе сообщили о попытке ВСУ сорвать перемирие

Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении перемирия, приуроченного к Новому году. Обострение ситуации перед праздниками произошло, несмотря на вступившее в силу перемирие, объявленное с 29 декабря. Как заявили бойцы Донбасса, ВСУ за прошедшие сутки трижды нарушило действовавший режим тишины.

В Донбассе со стороны ВСУ за минувшие сутки было трижды нарушено объявленное с 29 декабря "новогоднее перемирие". Как сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, украинские военные за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию республики.

Отмечается, что ВСУ применили стрелковое и крупнокалиберное оружие, а также минометы калибром 120 и 82 мм. По информации Луганской народной милиции, атакам подверглись населенные пункты Донецкий и Желобок.

В Донецкой народной республике также сообщили о случаях срыва новогоднего перемирия. В частности, обстрелы со стороны ВСУ фиксировались близ поселка Спартак в населенном пункте Авдеевка.

Украинская сторона также обвиняет бойцов Донбасса в арушениях. Как заявил представитель ВС Незалежной, якобы обстрелы произошли в районе поселка Новотошковское, а также населенного пункта Водяное.

В результате попыток срыва временного "режима тишины" пострадавших и жертв нет,

Ранее сообщалось, что контактная группа утвердила перемирие в Донбассе на период новогодних праздников.