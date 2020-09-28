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Обострение конфликта в Карабахе усилила Турция
28 сентября 2020, 09:15 • 3 • Политика
Обострение ситуации могло быть спланировано заранее
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что в Карабахе были применены турецкие истребители F-16. Около месяца они базировались в Азербайджане под предлогом учений. По его словам, азербайджанская сторона использует самое современное вооружение Турции в противостоянии с Арменией.
Арутюнян отметил, что в ходе столкновения Карабах потерял часть позиций в районе Талиша, есть "десятки погибших". Он заявил, что против них воюет не Азербайджан, а Турция, поскольку применяются не только турецкие беспилотники и самолеты, но также и воинские соединения страны. Президент заявил, что имеет в виду не наемников из других стран.
Военной поддержкой, которую оказывает турецкая сторона Азербайджану обеспокоены и в Армении. Глава МИД Зораб Мнацаканян заявил об "агрессивной" помощи от Турции. Он утверждает, что агрессия была спланирована заранее двумя странами, пишет РИА ФАН.
Напомним, военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился накануне. В Азербайджане заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения с Карабахом. В Армении утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
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