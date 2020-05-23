«Обосновать агрессивные действия»: как США наращивают военную активность в киберпространстве

За последние годы США развернули свои «кибергруппы» по всему миру, «чтобы противостоять злоумышленникам в критически важных сетях», заявили в Пентагоне. Вместе с тем в ведомстве сообщили о необходимости «предпринимать активные действия в киберпространстве», наращивая потенциал партнёров и противодействуя противникам Вашингтона. В Минобороны утверждают, что «авторитарные режимы» стремятся оказать разрушительное воздействие на национальное единство Соединённых Штатов и их демократические процессы. По мнению экспертов, новые заявления Пентагона о внешних киберугрозах — это лишь «попытка легализовать свои действия в киберпространстве».

Глава Киберкомандования ВС США генерал Пол Накасоне заявил, что Соединённые Штаты в настоящее время сосредоточены на подходе, согласно которому американские военные всегда должны предпринимать активные действия в киберпространстве и противодействовать противникам.

«В этой связи в настоящее время в качестве подхода к реализации стратегии Министерства обороны «Упреждающая защита» (Defend Forward) мы сосредоточились на постоянном активном участии — идее о том, что мы должны неустанно предпринимать активные действия в киберпространстве, наращивая потенциал наших партнёров и противодействуя нашим противникам», — приводит пресс-служба Пентагона его слова.

В оборонном ведомстве также заявили о расширении присутствия американских кибервойск за пределами США для противостояния «злоумышленникам».

«Только за последние несколько лет командование дислоцировало ряд кибергрупп по всему миру, чтобы противостоять злоумышленникам в критически важных сетях», — говорится на сайте оборонного ведомства.

Основным приоритетом Киберкомандования Пол Накасоне назвал «обеспечение безопасности и легитимности выборов 2020 года».

В заявлении Минобороны США указывается также, что одна из задач американских кибервойск — противостоять попыткам «авторитарных» режимов «оказать влияние, в том числе разрушительное, на национальное единство США и демократические процессы в стране».

«Число неблагонадёжных субъектов возрастает, а их методы становятся всё изощрённее. Возобновление соперничества великих держав означает, что нам следует ожидать враждебную киберактивность, направленную не только на шпионаж, но и на разрушение и подрыв устоев, а также, разумеется, на оказание влияния», — заявил Накасоне.

К тому же в Пентагоне сообщили, что «для использования кибермощи» Накасоне руководит «кибермиссией», сформированной из 133 групп, куда входят военнослужащие Сухопутных войск, ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты.

По словам Накасоне, расширенная миссия и дополнительные полномочия позволят «Киберкомандованию США влиять на киберсреду ответственным, но решительным образом».

Пентагон

AFP

Наращивание киберактивности

Напомним, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп своим указом основал десятое единое боевое командование — Киберкомандование.

В июне 2018 года газета The New York Times сообщила, что Киберкомандование ВС США было переведено в боевой статус и получило возможность проводить регулярные наступательные операции. Согласно новым принципам работы, американские военные хакеры должны «выводить из строя кибероружие до того, как оно будет применено», а также имеют право вести подрывную деятельность в компьютерных сетях других государств.

В сентябре того же года глава Белого дома утвердил обновлённую стратегию США в сфере кибербезопасности. В ней особое внимание уделено мерам, которые должны быть приняты в ответ на «активность» России, Ирана, КНР и КНДР.

Как отмечал Джон Болтон, занимавший в то время пост советника президента по нацбезопасности, эта стратегия предполагает как оборонительный, так и наступательный подходы. По его словам, США будут руководствоваться её положениями, реагируя на меры других государств в киберпространстве, которые направлены против Соединённых Штатов.

В июне 2019 года Болтон заявил на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal, что США намерены нарастить число наступательных операций в киберпространстве.

Уже несколько лет подряд НАТО проводит масштабные киберучения Cyber Coalition. В декабре прошлого года они проходили в эстонском городе Тарту. В манёврах приняли участие 900 военных из 28 стран альянса и государств-партнёров. Военные отрабатывали действия «по защите сетей НАТО в рамках сценариев-симуляций по сдерживанию киберугроз».

Кроме того, американские военнослужащие участвуют в работе Центра киберзащиты НАТО в Таллине, которому в 2008 году был присвоен статус международной военной организации. Эта структура ежегодно проводит крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shield с 2010 года.

Военный США

Reuters

© Rick Wilking

«Заслуживает порицания»

Как отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, наращивание активности США в киберпространстве носит не оборонительный, а «сугубо политический характер».

«Интернет-ресурсы ряда стран, с которыми у США есть разногласия, Вашингтон блокирует с завидным постоянством, иногда даже не называя причин. Это же касается и российских ресурсов... Такая деятельность заслуживает всяческого порицания», — отметил аналитик.

С его точки зрения, выступая с новыми заявлениями о росте «враждебной киберактивности» в результате «возобновления соперничества великих держав», Пентагон подразумевает Россию и Китай.

«В первую очередь в Минобороны США имеют в виду РФ и КНР, поскольку в киберстратегии Соединённых Штатов на первом месте стоят именно российская и китайская угрозы», — говорит эксперт.

Политолог Александр Асафов придерживается аналогичного мнения. По его словам, Пентагон неслучайно напоминает о «авторитарных» режимах, якобы желающих оказать разрушительное влияние на национальное единство Соединённых Штатов и демократические процессы в стране.

«Американские военные намекают на Москву и Пекин. При этом, по логике Вашингтона, «авторитарные режимы» — это власти тех стран, которые в данный момент выступают «назначенными оппонентами» США по тем или иным вопросам», — сказал аналитик.

По словам Александра Асафова, новые заявления американской стороны о киберугрозах для национальной безопасности США со стороны других государств — не более чем «попытка легализовать свои действия в киберпространстве».

«Это повод, чтобы обосновать свои агрессивные действия в киберсфере. На самом деле Пентагон годами планировал эти меры, выбивал для них финансирование, и сейчас они уже на стадии реализации», — отметил эксперт.