«Обоснования США смехотворны»: В Канаде назвали абсурдным увязывание санкций с «делом Скрипаля»

Даже в Канаде подтвердили, что призывы США проверить Россию на наличие химического оружия попросту смехотворны. С соответствующим заявлением выступил бывший канадский дипломат Патрик Армстронг.

Он напомнил, что факт ликвидации запасов химического оружия в России подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Если уж свидетельства известной и уважаемой международной организации не убеждают Вашингтон, то значит, не существует никого, кто мог бы это сделать.

По мнению дипломата, это ещё раз доказывает, что «химическое оружие» - это лишь предлог для введения новых санкций против России. Для любого мыслящего человека такой предлог просто смехотворен, подчеркнул канадец.

«То, как США официально обосновывают введение этого последнего набора санкций, доказывает, что эти причины ненастоящие, потому что они слишком смехотворны», - сказал бывший канадский дипломат Патрик Армстронг.

Он добавил, что утверждения о причастности России к отравлению в Солсбери также были «непоследовательными».

Напомним, что США с 22 августа намерены ввести новые санкции против России. Они обосновываются тем, что Россия якобы имеет отношение к отравлению британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери. При этом никаких доказательств подобным утверждениям не предоставлено, лишь требование покаяться и предоставить доказательства отсутствия химоружия.