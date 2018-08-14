|
«Обоснования США смехотворны»: В Канаде назвали абсурдным увязывание санкций с «делом Скрипаля»
14 августа 2018, 12:54 • 142 • Политика
В Канаде сочли абсурдом призыв проверить Россию на химоружие.
Даже в Канаде подтвердили, что призывы США проверить Россию на наличие химического оружия попросту смехотворны. С соответствующим заявлением выступил бывший канадский дипломат Патрик Армстронг.
Он напомнил, что факт ликвидации запасов химического оружия в России подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Если уж свидетельства известной и уважаемой международной организации не убеждают Вашингтон, то значит, не существует никого, кто мог бы это сделать.
По мнению дипломата, это ещё раз доказывает, что «химическое оружие» - это лишь предлог для введения новых санкций против России. Для любого мыслящего человека такой предлог просто смехотворен, подчеркнул канадец.
Он добавил, что утверждения о причастности России к отравлению в Солсбери также были «непоследовательными».
Напомним, что США с 22 августа намерены ввести новые санкции против России. Они обосновываются тем, что Россия якобы имеет отношение к отравлению британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери. При этом никаких доказательств подобным утверждениям не предоставлено, лишь требование покаяться и предоставить доказательства отсутствия химоружия.
Подпишитесь на нас
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 августа 2018, 09:25
|
10 августа 2018, 08:09
|
13 августа 2018, 06:12
|
08 августа 2018, 07:24
|
11 августа 2018, 03:39
|
12 августа 2018, 16:39
|
10 августа 2018, 12:54