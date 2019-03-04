«Обоснование будущей агрессии»: в США предложили противодействовать «российскому влиянию» в Венесуэле

В конгресс США внесён законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле. Инициатива принадлежит конгрессмену Дебби Вассерман-Шульц. Ранее она внесла в законодательный орган ещё один документ, в котором призвала оценить «угрозу» от сотрудничества Каракаса и Москвы. По её мнению, укрепление отношений стран в военной сфере «серьёзно помешает усилиям по восстановлению подлинной демократии» в Боливарианской Республике. Как считают эксперты, в Вашингтоне в очередной раз решили использовать миф о «российской угрозе», чтобы оправдать военное вмешательство в Венесуэлу и возложить вину за политический кризис на Москву.

В конгресс США внесён законопроект с требованием оценить угрозу «российского влияния» на Венесуэлу и разработать стратегию противодействия. Информация об этом появилась на официальном сайте законодательного органа.

Автором проекта под названием «О требовании провести оценку угрозы и выработать стратегию противодействия российскому влиянию в Венесуэле, а также провести оценку приобретения находящихся в США активов Citgo (американское подразделение главной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. — RT) иностранными инвесторами» стала конгрессмен от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.

Седьмого февраля конгрессмен также внесла в конгресс США ещё один похожий проект под названием «Закон о нивелировании российско-венесуэльской угрозы», призывающий оценить возможные риски от сотрудничества Москвы и Каракаса в сфере безопасности для США и их союзников.

«Не позднее чем через 120 дней после даты вступления в силу настоящего Закона государственный секретарь должен представить в соответствующие комитеты конгресса оценку российско-венесуэльского сотрудничества в области безопасности и оценку потенциальной угрозы, которую это сотрудничество представляет для США и стран Западного полушария», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

В настоящий момент оба документа находятся на начальной стадии законотворческого процесса. Они направлены на рассмотрение в профильные комитеты конгресса.

Беспокойство Вашингтона вызвано, в частности, прибытием в конце прошлого года в Венесуэлу двух российских ракетоносцев Ту-160. Во время перелёта в декабре 2018-го самолёты провели 10 часов над акваторией Карибского моря. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что полёт выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Кроме того, на отдельных этапах маршрута полёт российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации.

«Расширение присутствия России в Западном полушарии вызывает обеспокоенность у США и наших союзников в регионе. В декабре 2018 года Россия отправила в Венесуэлу для проведения совместных военных учений два бомбардировщика Ту-160, способные нести ядерное оружие. Они могут нести крылатые ракеты дальностью около 4800 км, оснащённые как обычным, так и ядерным зарядом», — отмечается в американском законопроекте от 7 февраля.

По мнению Вассерман-Шульц, укрепление отношений в военной сфере между Венесуэлой и Россией будет серьёзно мешать любым усилиям «по восстановлению подлинной демократии» в республике.

«Подобный военный альянс представляет непосредственную угрозу для наших союзников в регионе, в частности Колумбии, и будет лишь способствовать укреплению позиций жестокого режима Мадуро», — сообщается на сайте политика.

Напомним, что ходе предвыборной кампании в США в 2016 году Вассерман-Шульц занимала должность председателя Национального комитета Демократической партии США. Однако перед началом работы конвента партии, который должен был определить единого кандидата на выборах, стало известно об её отставке. Тогда выяснилось, что орган, которым руководила политик, намеренно создавал препятствия для кампании сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сокращая число телевизионных дебатов между ним и Хиллари Клинтон и меняя их расписание.

Отметим, российская сторона неоднократно подчёркивала, что выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта в Венесуэле. Так, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Делси Родригес. Он также выразил сожаление, что глава оппозиции Хуан Гуаидо отвергает возможность диалога, получая указания из Белого дома.

«С международной контактной группой легитимное правительство Венесуэлы готово разговаривать. Это отличный пример того, насколько конструктивно ведёт себя Николас Мадуро и его правительство и насколько деструктивно и конфронтационно позиционирует себя человек, которого назначили из-за океана руководителем государства в нарушение всех норм и принципов Устава ООН», — сказал министр.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на пресс-конференции

РИА Новости

© Илья Питалев

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтон пытается осуществить в Венесуэле госпереворот, не считаясь при этом с нормами международного права.

«В условиях беспрецедентной зацикленности Вашингтона на необходимости свержения законного правительства суверенного государства, абсолютно не считаясь с нормами и принципами международного права, продолжает сокращаться круг так называемых рассматриваемых опций. Все сводится к реализации идеи осуществления госпереворота, свержения законного лидера. Такое впечатление, что тезис «он должен уйти» в Вашингтоне постоянно лежит на столе, меняются только фамилии», — сказала она.

«Беспардонные попытки»

Администрации США нужна веская причина, чтобы обосновать для своих же граждан возможное военное вмешательство в Венесуэлу, отметил в беседе с RT политолог-американист Александр Асафов. По его словам, для этого Вашингтон в очередной раз решил воспользоваться «российской угрозой», которая уже прочно закрепилась в массовом сознании.

«Американцы устали от войн, которые их президенты развязывают далеко, а здесь угроза почти у границ Штатов. Те самые «страшные русские» вместе с «ужасным диктатором» Мадуро подавляют свободный народ и, возможно, организуют ракетные базы. Создание этого мифа и его популяризация — цель подобных инициатив», — пояснил он.

Создание таких законопроектов является системной работой американских чиновников, которая необходима для оправдания силового сценария, считает эксперт.

О попытках США создать предлог для военной интервенции в Венесуэлу говорят и в российском МИД.

«Мы внимательно следим за сообщениями, что там реально происходит. Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки искусственно создать предлог для военного вмешательства. Слышим прямые угрозы из Вашингтона, что все варианты остаются на столе. Материальное воплощение этих угроз — стягивание военной техники и подготовка американского спецназа», — подчеркнул Лавров.

Reuters

© Guadalupe Pardo

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Штаты инициируют данный проект закона, чтобы обосновать свои действия в Венесуэле.

«Думаю, что он специально инициируется, по сути, для обоснования американских активных действий в Венесуэле. Так как Россия обозначается во всех доктринальных американских документах как главный противник, то здесь прямые логические линии. Очевидно, что этот документ будет использоваться для усиления давления не только на Венесуэлу — США пытаются привязать и Россию. Дескать, в Венесуэле они (США. — RT) пытаются сменить режим не потому, что хотят этого уже с начала, наверное, 1990-х годов, а обосновывают это «активностью» России. Это для оправдания своих будущих агрессивных шагов», — отметил Блохин.

Удар по нефтяной отрасли

Тем временем Соединённые Штаты продолжают оказывать давление на нефтяную отрасль Венесуэлы. Так, новый законопроект призывает провести оценку приобретения иностранными инвесторами находящихся в США активов Citgo — филиала венесуэльской PDVSA.

Как пояснил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, на данный момент предполагается провести расследование, которое может негативно сказаться на ситуации вокруг Citgo. Конгрессмен выбрала эту компанию «для удара», потому что её ценные бумаги — единственный актив, благодаря которому Каракас может избежать суверенного дефолта, то есть банкротства государства, считает эксперт.

«Citgo и так находится в юрисдикции США, не Венесуэлы. Однако Вашингтон намерен полностью выдавить венесуэльцев оттуда, чтобы лишить их возможности управлять своим внешним долгом», — уточнил он.

Масленников напомнил, что США также оказывают давление на экономику Боливарианской Республики с помощью санкций. После того как Вашингтон в январе объявил о новых ограничениях против компании PDVSA, экспорт нефти из Венесуэлы резко начал снижаться.

Министр финансов Америки Стивен Мнучин отмечал, что с PDVSA связан основной источник доходов и поступления иностранной валюты для властей Венесуэлы. А Штаты с помощью санкций блокируют активы Мадуро, чтобы «сохранить» их для народа латиноамериканской республики.

Сам Мадуро, в свою очередь, назвал действия Вашингтона незаконными и обвинил США в попытке украсть «дочку» PDVSA.

Однако 1 марта также стало известно, что Мадуро принял решение закрыть офис компании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву.

«Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть отделение и перевести этот офис в Москву. Вы знаете, что происходит с нефтяными активами Венесуэлы, которые расположены в США и других странах, которые проявляют нетерпимость к Венесуэле, которые лишают Венесуэлу её активов, её финансовых ресурсов», — рассказала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.