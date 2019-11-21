Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат Мосгордумы поверила в сатирический фейк о присоединении Калуги к Москве ...
Банкет в честь дня Голодомора с профитролями и икрой
"Военным лететь побоялся": Рвущегося к кораблям Зеленского подвёл само...
"Чужая субмарина" оказалась буем: Шведы разгадали секрет "неулови...
Главная / Политика

Обошлось без пианино: Зеленский устроил танцы перед школьниками на Всеукраинском форуме

21 ноября 2019, 13:09  •  103 • Политика
Тимошенко пригласила Зеленского на "корпоратив со своим пианино", а он отправился танцевать перед школьниками на Всеукраинский форум Национального совета детей и молодёжи "Украина растёт вместе со мной".
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перед школьниками танцы на Всеукраинском форуме Национального совета детей и молодёжи "Украина растёт вместе со мной". Трансляция выступления украинского лидера была опубликована на странице администрации президента в Facebook.
На видео президент выходит на сцену и вместе с участниками форума танцует "два притопа, три прихлопа". Затем он проходит в зал, чтобы ответить на различные вопросы украинских школьников. Забавную нарезку этого действа под музыку опубликовала российская телеведущая Ольга Скабеева.
"Детский сад! Ему не президентом быть, а играть в песочнице!" - комментирует в Twitter Andres @Andres10104411.
"Он в курсе, что он президент европейской страны, а не на сцене "Квартала 95"?" - интересуется Petr E @warrior82_2000.
"А на фортепиано не играл?" - добавляет Said_3445 @3445Said.
Напомним, что днём ранее глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко припомнила Владимиру Зеленскому его скандальный номер, в котором он играл на фортепиано не руками, а интимными частями тела. Политик отметила, что ждёт украинского лидера на корпоративах "со своим пианино". А другой украинский политик, Олег Ляшко, предположил, что карьера Владимира Зеленского закончится игрой теми же местами, но только уже на баяне.
Фото: скриншот Twitter/@OSkabeeva

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
21 ноября 2019, 03:24
Росстат "повысил" реальные доходы граждан России через пару часов после призыва Путина
21 ноября 2019, 13:09
Байден с Порошенко доведут Зеленского до дефолта: Украину ограбили на 10 млрд долларов?
21 ноября 2019, 03:24
"Тандем бьюти-блогера": Гаспарян назвал цели пробежки Навального с Ройзманом по Москве
21 ноября 2019, 09:54
Эрдоган продолжит воевать с курдами в Сирии, наплевав на запреты ворующих нефть США - военный эксперт
20 ноября 2019, 15:39
Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий
20 ноября 2019, 17:39
"Какой надо быть мерзостью...": Соловьёв жёстко высказался о моде на ненависть к Родине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2019, 04:39
"В подарок от Зеленского": В Одессе назначили возрождать национальную память участника бойни в Доме профсоюзов
19 ноября 2019, 05:54
После возвращения Россией трёх украинских кораблей-нарушителей Макрон набрал Путину
17 ноября 2019, 08:24
Как умирал лидер "Новой России" Никита Исаев: Его пресс-секретарь опроверг криминальную версию
19 ноября 2019, 09:09
Кидали "коктейли Молотова" и били кувалдой: Военная полиция России проигнорировала нападение курдов
16 ноября 2019, 04:56
Придурковатый прокурор Зеленского продолжает
17 ноября 2019, 18:09
"Может случиться и в 35, и в 45 лет": Кардиолог признался, что случай с Исаевым - это далеко не редкость
17 ноября 2019, 08:09
«Незаменим для подготовки к боевым миссиям»: каковы экспортные перспективы российского самолёта Як-130
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.