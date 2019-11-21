Обошлось без пианино: Зеленский устроил танцы перед школьниками на Всеукраинском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перед школьниками танцы на Всеукраинском форуме Национального совета детей и молодёжи "Украина растёт вместе со мной". Трансляция выступления украинского лидера была опубликована на странице администрации президента в Facebook.

На видео президент выходит на сцену и вместе с участниками форума танцует "два притопа, три прихлопа". Затем он проходит в зал, чтобы ответить на различные вопросы украинских школьников. Забавную нарезку этого действа под музыку опубликовала российская телеведущая Ольга Скабеева.

"Детский сад! Ему не президентом быть, а играть в песочнице!" - комментирует в Twitter Andres @Andres10104411. "Он в курсе, что он президент европейской страны, а не на сцене "Квартала 95"?" - интересуется Petr E @warrior82_2000. "А на фортепиано не играл?" - добавляет Said_3445 @3445Said.

Напомним, что днём ранее глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко припомнила Владимиру Зеленскому его скандальный номер, в котором он играл на фортепиано не руками, а интимными частями тела. Политик отметила, что ждёт украинского лидера на корпоративах "со своим пианино". А другой украинский политик, Олег Ляшко, предположил, что карьера Владимира Зеленского закончится игрой теми же местами, но только уже на баяне.

Фото: скриншот Twitter/@OSkabeeva