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Обошлось без пианино: Зеленский устроил танцы перед школьниками на Всеукраинском форуме
21 ноября 2019, 13:09 • 103 • Политика
Тимошенко пригласила Зеленского на "корпоратив со своим пианино", а он отправился танцевать перед школьниками на Всеукраинский форум Национального совета детей и молодёжи "Украина растёт вместе со мной".
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перед школьниками танцы на Всеукраинском форуме Национального совета детей и молодёжи "Украина растёт вместе со мной". Трансляция выступления украинского лидера была опубликована на странице администрации президента в Facebook.
На видео президент выходит на сцену и вместе с участниками форума танцует "два притопа, три прихлопа". Затем он проходит в зал, чтобы ответить на различные вопросы украинских школьников. Забавную нарезку этого действа под музыку опубликовала российская телеведущая Ольга Скабеева.
Напомним, что днём ранее глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко припомнила Владимиру Зеленскому его скандальный номер, в котором он играл на фортепиано не руками, а интимными частями тела. Политик отметила, что ждёт украинского лидера на корпоративах "со своим пианино". А другой украинский политик, Олег Ляшко, предположил, что карьера Владимира Зеленского закончится игрой теми же местами, но только уже на баяне.
Фото: скриншот Twitter/@OSkabeeva
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