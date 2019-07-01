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Обошел Трампа в праздновании Дня Победы: Президент Франции пообещал Путину приехать в Москву
01 июля 2019, 03:54 • 53 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон позитивно воспринял приглашение президента России Владимира Путина, пообещав посетить Москву в 2020 году, чтобы принять участие в праздновании юбилейного Дня Победы. Тем самым он обошел главу США Дональда Трампа, которые также получил приглашение.
Президент Франции Эммануэль Макрон решил приехать на празднование 75-летия Победы в Москву в 2020 году. Об этом политик заявил во время общения с журналистами.
Как подчеркнул глава государства, празднование столь важной даты крайне важно для Парижа.
"Мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся", - заявил он в эфире Первого канала.
Напомним, в рамках саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин сообщил о том, что он пригласил Эммануэля Макрона и главу США Дональда Трампа посетить Москву в мае 2020 года. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, американский лидер отреагировал позитивно на инициативу.
Непосредственно пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что Вашингтон и Москва договорились о продолжении контактов.
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