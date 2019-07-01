Обошел Трампа в праздновании Дня Победы: Президент Франции пообещал Путину приехать в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон решил приехать на празднование 75-летия Победы в Москву в 2020 году. Об этом политик заявил во время общения с журналистами.

Как подчеркнул глава государства, празднование столь важной даты крайне важно для Парижа.

"Мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся", - заявил он в эфире Первого канала.

Напомним, в рамках саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин сообщил о том, что он пригласил Эммануэля Макрона и главу США Дональда Трампа посетить Москву в мае 2020 года. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, американский лидер отреагировал позитивно на инициативу.

Непосредственно пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что Вашингтон и Москва договорились о продолжении контактов.