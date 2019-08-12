«Оборудуются новейшими системами защиты»: в Минобороны назвали сроки завершения испытаний истребителей Су-57 и МиГ-35

Госиспытания истребителя Су-57 закончатся в 2019 году, а Миг-35 — в 2021-м. Об этом сообщил замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов, отметив, что серийные закупки новейших машин начнутся после завершения испытаний. Он также рассказал, что самолёт пятого поколения Су-57 отличается сверхманёвренностью и высокой скоростью. В свою очередь, МиГ-35 относится к истребителям поколения 4++, которые уже стоят на вооружении России, однако более экономичны, пояснил Дронов.

Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 закончатся уже в этом году, после чего планируются их серийные закупки. Об этом сообщил командующий ВВС, замглавнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов. Он также рассказал, что в 2021 году закончатся испытания истребителя поколения 4++ МиГ-35.

«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году. По их окончании предусмотрены серийные закупки. Хочу напомнить: по результатам совещаний в Сочи Верховным главнокомандующим (президентом РФ Владимиром Путиным. — RT) поставлена задача перевооружить три полка на самолёты Су-57», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Рассказал Дронов и об отличительных особенностях новейших российских самолётов. Так, Су-57, по его словам, отличает многофункциональность, сверхманёвренность, режим длительного крейсерского полёта на сверхзвуковых скоростях и высокая автоматизация как управления истребителем, так и применением его вооружения. «По своим возможностям он превосходит самолёты пятого поколения иностранных ВВС», — подчеркнул командующий ВВС.

В свою очередь, МиГ-35 — представитель предыдущего поколения 4++. Самолёты со схожими характеристиками уже стоят на вооружении России, в их числе Су-30СМ и Су-35С. Как отметил Дронов, новый истребитель от корпорации «МиГ» отличается от своих конкурентов экономичностью.

«Основное отличие МиГ-35 от уже стоящих на вооружении многофункциональных самолётов поколения 4++ Су-30СМ и Су-35С — это экономичность. Стоимость его лётного часа примерно в полтора раза ниже, чем у современных самолётов семейства Сухих», — пояснил генерал-лейтенант.

Оценивая развитие военно-воздушных сил России в целом, Дронов отметил, что оно происходит в тех же темпах, что и «всеобщая модернизация, которая происходит в армии».

«Поступающие образцы авиационной техники оборудуются новейшими системами индивидуальной защиты. Большое внимание уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, автоматизации процессов управления самолётом и применения вооружения», — подчеркнул командующий ВВС.

Стоит отметить, что ВКС имеет на вооружении одни из самых современных видов вооружения — доля современного вооружения в ВКС 74%, а в остальной армии 68%.

Истребитель МиГ-35

РИА Новости

© Максим Блинов

«Запущен в серийное производство»

Напомним, 30 июля ОКБ имени Сухого выпустило брошюру, приуроченную к 80-летия предприятия. В ней сообщалось, что в России начато серийное производство истребителя Су-57. До 2028 года, согласно госпрограммы вооружения, ВКС РФ получат 76 таких самолётов.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей, в 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолётов», — говорится в тексте.

Сама разработка этого истребителя началась в начале 2000-х годов. Изначально проект имел название «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА), а на заводе получил наименование Т-50.

Согласно известным характеристикам, самолёт сможет летать со скоростью 1300 — 1800 км/ч, а максимально разгоняться до 2600 км/ч. Такие показатели должен обеспечить новый двигатель — «Изделие 30». Однако пока проводятся его испытания и первые образцы Су-57 оснащены агрегатами «первого этапа» от Су-35С. Позже все самолёты, включая уже изготовленные, будут переведены на двигатели нового образца.

Первый полёт Су-57 совершил в январе 2010 года. С тех пор истребитель уже получил боевое крещение — в 2018 году несколько экземпляров были переброшены в Сирию, где приняли участие в операциях ВКС против боевиков.

«Серьёзный рывок по программе МиГ-35»

МиГ-35 также уже имеется в распоряжении ВКС России — два таких истребителя уже переданы в распоряжение Минобороны, ещё четыре будут переданы до конца этого года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«За последние три года мы сделали серьёзный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолёта, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны», — сказал он.

Серийное производство этих самолётов налажено на заводе имени П.А. Воронина в подмосковных Луховицах, а на авиазаводе «Сокол» в Нижнем Новгороде производятся отдельные агрегаты для МиГ-35.

Самолёт был создан на базе МиГ-29, однако глубина модернизации такова, что производитель считает самолёт новой моделью. Так, у МиГ-35 выше максимальная взлётная масса (23,5 т против 18,4), большая полётная дальность (1,8 тыс. км против 1,5 тыс. км) и увеличенная с 3 т до 4,5 т максимальная боевая нагрузка.

Особенностью новейшего истребителя также считается радиоэлектронная станция (БРЛС) «Жук-А» — она позволяет пилоту обнаруживать объекты на расстоянии до 200 км, вести сопровождение 30 целей и одновременно вести огонь по шести целям.