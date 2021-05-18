«Обороняться путём наступления»: как проходят крупномасштабные учения НАТО Defender Europe 2021

В рамках учений Североатлантического альянса Defender Europe 2021 стартовали манёвры Immediate Response 21, которые пройдут на территории Боснии и Герцеговины, Хорватии и других стран. Как сообщает боснийское Министерство обороны, в учениях примут участие американские военные, также будут задействованы вертолёты UH-60 Black Hawk и боевые машины Bradley. По мнению экспертов, несмотря на заявления Пентагона об «оборонительном» характере Defender Europe 2021, их ход и масштабы говорят об обратном. Большинство операций «являются наступательными», причём они организованы вблизи российских границ, подчёркивают аналитики.

В Боснии и Герцеговине начинаются учения Immediate Response 21 («Немедленное реагирование»), это составная часть крупномасштабных манёвров Defender Europe 2021 («Защитник Европы»). Как сообщает Министерство обороны страны, в тренировках примут участие около 500 боснийских военнослужащих и около 700 американских. Также будут задействованы вертолёты UH-60 Black Hawk.

«Вчера бойцы Национальной гвардии Армии США вместе с 53-й пехотной бригадной боевой группой и Национальной гвардией Флориды прибыли в Боснию и Герцеговину для поддержки учений Immediate Response 21!», — говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск США в Европе и Африке, размещённом 16 мая в Twitter.

#ICYMI: Yesterday, @USArmy@NationalGuard#Soldiers with 53rd IBCT, @FLGuard, arrived in Bosnia and Herzegovina in support of #ImmediateResponse 21! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...







77

Похожие новости